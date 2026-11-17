El Papa León XIV ha regresado a Roma tras su gira apostólica por Sudamérica, en la que ha visitado tres países en 12 días. Durante el vuelo de regreso ha ofrecido, como es costumbre, una rueda de prensa en la que ha hecho un balance de su visita en que ha insistido en aclarar que su mensaje «no es político», pese a los intentos de algunos sectores por encasillarlo ideológicamente. Asimismo, ha hablado sobre su estado físico, ya que hace poco más de un mes fue sometido a una intervención quirúrgica. Aunque ha reconocido que todavía no se encuentra «al 100%», Su Santidad ha asegurado a los periodistas que se siente «bastante bien» y ha agradecido la labor de los médicos y las oraciones recibidas para poder cumplir con el viaje programado.

El Sumo Pontífice fue operado el 13 de octubre, tan sólo tres semanas antes de iniciar su gira apostólica por tres naciones sudamericanas. En el Hospital Gemelli de Roma fue sometido a una cirugía en la que le extirparon el lúbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar detectado por el equipo sanitario, que determinó que el tumor era maligno, pero se encontraba en su fase inicial. Cuatro días después de la operación fue dado de alta tras no requerir tratamientos adicionales, los médicos autorizaron el viaje.

El 6 de noviembre, León XIV despegaba desde Roma rumbo a Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, con lo que daba inicio de forma oficial su visita al Cono Sur, que ha culminado el pasado lunes con una misa multitudinaria en Lima.

León XIV rechaza las etiquetas políticas

Otro de los temas que ha zanjado durante el vuelo de regreso a Roma han sido las etiquetas políticas que «algunos» han querido poner a sus discursos, ante lo cual ha expresado: «Insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político», asegurando que su labor no responde a intereses ideológicos ni partidistas.

Su Santidad ha señalado que en los distintos países que ha visitado hay sectores que han buscado encasillarlo en una tendencia ideológica «hacia la derecha o hacia la izquierda». Ante esta situación, ha afirmado con rotundidad que antes las interpretaciones de sus palabras le están por encima de las divisiones y que su verdadero objetivo es la defensa de «la magnífica humanitas».

Asimismo, tuvo la ocasión de referirse a la reunión que mantuvo con el presidente argentino Javier Milei, sobre la cual ha detallado que el diálogo estuvo centrado en el «respeto al ser humano», puntualizando la importancia de atender y tener consideración con los sectores de la sociedad argentina considerados más vulnerables.

A mensagem do #Papa não é política! No voo Lima-Roma, Leão XIV respondeu a inúmeras perguntas dos #jornalistas. Uma delas foi sobre os encontros que manteve com o presidente da Argentina, Javier Milei. Leão XIV reiterou que não é “um #político” https://t.co/l6xZto21Ro https://t.co/M0gMRhvzKn — Vatican News (@vaticannews_pt) November 17, 2026

Próximos viajes apostólicos de León XIV

Por el momento, el Vaticano no ha confirmado de manera oficial ningún viaje apostólico tras la gira por Sudamérica, pero el próximo evento internacional confirmado en el calendario eclesial previsto para 2027 o 2028, uno de ellos, es la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea del Sur, la cual Su Santidad podría presidir.

Además, León XIV ha expresado su deseo de visitar otros santuarios, lo cual depende de la programación de su agenda por parte del Vaticano. Entre sus intenciones está asistir a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe en México y de la Virgen de Fátima en Portugal.