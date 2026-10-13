León XIV será operado de un nódulo pulmonar: qué es, por qué se opera y cuándo puede ser peligroso

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León XIV será hospitalizado este martes por la operación a la que debe someterse para extirpar un nódulo en su pulmón en el Policlínico Gemelli de Roma, que vuelve a ser escenario protagonista de un pontificado, como ya ocurrió en los últimos meses de vida de Francisco y en el largo papado de Juan Pablo II.

El anuncio de León XIV sobre la lesión que le han detectado en el pulmón ha puesto el foco en un hallazgo relativamente frecuente. Puede tener causas benignas y malignas, y su naturaleza no se determina únicamente por las imágenes radiológicas.

El pontífice comunicó durante el Ángelus del 11 de octubre que sus médicos habían encontrado un nódulo pulmonar durante unos controles. Según sus palabras, la lesión estaba circunscrita, se había detectado en una fase inicial y estaba bien localizada. El papa explicó que había decidido operarse siguiendo las recomendaciones del equipo médico.

El ingreso en el Policlínico Gemelli de Roma está previsto para el martes 13 de octubre, con una hospitalización posoperatoria estimada de aproximadamente una semana, según la información difundida por la Santa Sede.

Sin embargo, hay una distinción esencial: detectar un nódulo no equivale a diagnosticar un cáncer. Para conocer la naturaleza de una lesión concreta hacen falta los resultados de las pruebas y, cuando se obtiene tejido, su análisis anatomopatológico.

Qué es un nódulo pulmonar

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión que aparece en las pruebas radiológicas como una zona de mayor densidad que el tejido pulmonar circundante. La definición habitual comprende las lesiones de hasta tres centímetros.

Su aparición puede obedecer a causas diferentes. Entre las benignas se encuentran las cicatrices de infecciones antiguas y determinadas alteraciones inflamatorias. En otros casos, el nódulo puede corresponder a un tumor.

Por eso, los especialistas no valoran únicamente la presencia de la lesión. También tienen en cuenta su tamaño, sus bordes, su densidad, su evolución en estudios sucesivos y las características clínicas del paciente.

En ocasiones, el nódulo se descubre por casualidad durante una prueba solicitada por otro motivo. Su hallazgo puede conducir a controles periódicos o a nuevas exploraciones para precisar sus características.

En este sentido, el neumólogo Claudio Micheletto, director de Neumología del Hospital Universitario de Verona, explicó en declaraciones a la agencia italiana Adnkronos que los nódulos pulmonares benignos suelen mantenerse bajo vigilancia médica. I noduli polmonari benigni non vengono operati, ma tenuti sotto controllo («Los nódulos pulmonares benignos no se operan, sino que se mantienen bajo control»), afirmó. No obstante, la decisión de intervenir depende de las características de la lesión y de la valoración clínica, por lo que la cirugía no permite confirmar por sí sola un diagnóstico de cáncer.

Por qué puede ser necesario extirparlo

El abordaje depende de la probabilidad de que la lesión sea maligna y de las características que presenta en las pruebas de imagen. Cuando el riesgo es bajo, puede bastar con realizar controles radiológicos a lo largo del tiempo. En otras circunstancias, el equipo médico puede solicitar un TAC de mayor precisión, una PET o una biopsia.

La cirugía puede plantearse cuando las características del nódulo justifican una intervención o cuando es necesario obtener una muestra que permita establecer el diagnóstico. La técnica concreta depende de la localización de la lesión, de su tamaño y de otros factores clínicos.

Los avances en cirugía torácica han permitido desarrollar procedimientos menos invasivos en pacientes seleccionados. No obstante, la técnica empleada y el tiempo de recuperación deben confirmarse para cada caso.

Qué significa que esté localizado y se haya detectado pronto

En el caso de León XIV, el papa ha descrito el nódulo como una lesión localizada y detectada en una fase inicial. Esos datos aportan contexto, pero no permiten establecer por sí solos si es benigno o maligno.

La confirmación puede llegar mediante el estudio anatomopatológico del tejido extraído. Si la lesión es benigna, el seguimiento dependerá del diagnóstico concreto. Si se trata de un tumor maligno, el tratamiento posterior estará condicionado por su tipo, su extensión y los resultados de los estudios complementarios.

En determinados tumores pulmonares detectados en fases tempranas, la cirugía puede ser un tratamiento suficiente. En otros casos, puede ser necesario valorar tratamientos adicionales. No es posible anticipar cuál de esos escenarios corresponde al pontífice sin conocer sus resultados médicos.

La noticia del papa ilustra una diferencia fundamental en medicina: una imagen puede identificar una lesión, pero no siempre permite determinar su naturaleza definitiva. Así, hasta que se conozcan los resultados médicos oficiales del caso de León XIV, cualquier afirmación sobre la presencia o ausencia de cáncer sería prematura.