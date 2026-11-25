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Con motivo de Movember, el mes dedicado a visibilizar la salud masculina, la Dra. María Fernández, pone sobre la mesa una realidad tan habitual como evitable: los hombres acuden tarde al médico. Tal y como señala la especialista, «la idea de que los hombres no quieren ir al médico es sólo una parte de la verdad; cuando ya saben que están enfermos acuden casi tanto como las mujeres, pero el problema está en el hombre que se encuentra bien, que sin un motivo concreto puede pasar años sin pisar la consulta». A esto se suman el miedo al diagnóstico, la vergüenza y la dificultad para hablar de preocupaciones de salud. Los datos en España lo confirman: el 16,7% de los hombres no fue a ninguna consulta el último año.

Esta falta de cultura preventiva tiene consecuencias directas en el reloj biológico. La esperanza de vida masculina en nuestro país es unos cinco años menor que la femenina (81,4 años frente a 86,5 según el INE). Aunque influyen hábitos como el tabaco o el alcohol, el diagnóstico tardío pesa enormemente: «muchas enfermedades avanzan durante años sin síntomas y, cuando se detectan, ya han dejado complicaciones que restan autonomía y calidad de vida», explica la Dra. Fernández. Con más prevención se podrían detectar antes cambios como la hipertensión, el colesterol elevado, el hígado graso o el déficit de testosterona.

¿Cómo envejece realmente el cuerpo masculino?

Para saber cómo está envejeciendo un hombre, la doctora explica que la edad cronológica no basta y que todavía no existe una prueba definitiva de «edad biológica». En su lugar, la valoración de longevidad debe combinar marcadores cardiovasculares, metabólicos, inflamatorios y hormonales. Sin embargo, la Dra. Fernández, médico asistencial de Clínica Neleva, centro médico especializado en salud integral y longevidad saludable, subraya que «los indicadores funcionales son a menudo los más reveladores y los menos medidos: el perímetro de cintura, la grasa visceral, la fuerza de agarre y la capacidad cardiorrespiratoria predicen la mortalidad de forma tan potente como muchos análisis y, además, se pueden entrenar».

Disfunción eréctil: el aviso silencioso

Uno de los avisos más claros e infravalorados del cuerpo masculino es la disfunción eréctil. Lejos de ser un simple problema sexual que se soluciona con una receta rápida, la especialista recuerda que «la erección es, ante todo, un fenómeno vascular; las arterias del pene son mucho más finas que las coronarias, de modo que el mismo deterioro endotelial y la aterosclerosis que más adelante afectarán al corazón se manifiestan antes en ellas» Por eso, la disfunción eréctil puede aparecer años antes que un infarto, convirtiéndose en una oportunidad vital para revisar la salud cardiovascular a tiempo.

El peligro de estar delgado y tener exceso de grasa visceral

Otro gran enemigo silencioso es la grasa abdominal. La grasa visceral, la que rodea los órganos dentro del abdomen, actúa como un órgano endocrino que libera moléculas inflamatorias y genera resistencia a la insulina. Lo más llamativo es que esto ocurre también en hombres con un peso aparentemente normal. Como advierte la doctora, «los hombres con un índice de masa corporal normal, pero grasa concentrada en el abdomen, tienen un 87% más de mortalidad que los que tienen el mismo peso sin obesidad central, superando incluso el riesgo de los hombres con sobrepeso por IMC». Una regla sencilla es medir la cintura: «un perímetro abdominal que supere la mitad de la estatura ya es una señal de alerta».

Estrés crónico: el acelerador del envejecimiento

Vivir constantemente acelerado también pasa factura a nivel físico y hormonal. El cortisol está diseñado para ayudarnos en momentos puntuales, pero cuando esa alerta se mantiene durante meses o años, el cuerpo entra en modo desgaste. La Dra. Fernández advierte que «a largo plazo, la activación crónica del estrés favorece el depósito de grasa visceral, la resistencia a la insulina, el aumento de la presión arterial y frena el eje hormonal reproductivo, reduciendo la testosterona».

Además, afecta directamente a la memoria y es uno de los grandes factores de riesgo de infarto. A esto se suma un factor muy habitual en ellos: «el malestar emocional masculino tiende a expresarse como irritabilidad o consumo de alcohol, se duerme menos, se abandona el ejercicio y se retrasa pedir ayuda».

El músculo como seguro de vida y el papel clave del descanso

Frente a esa grasa, el mejor seguro de vida es la masa muscular. El músculo no sirve únicamente para moverse, sino que «es el principal órgano que retira la glucosa de la sangre, influye en la sensibilidad a la insulina y libera sustancias con efectos en el metabolismo, la inflamación y el cerebro». A partir de los 30 o 40 años se pierde masa muscular de forma silenciosa, pero la Dra. Fernández recuerda un mensaje muy esperanzador: «la buena noticia es que el músculo responde al entrenamiento a cualquier edad; empezar a los 40 es ideal, pero empezar a los 70 sigue mereciendo la pena mediante entrenamiento de fuerza y una ingesta suficiente de proteína».

El descanso nocturno es el otro pilar fundamental, ya que la mayor parte de la testosterona diaria se produce durante las primeras horas de sueño ininterrumpido. «Dormir cinco horas durante una semana reduce la testosterona diurna entre un 10% y un 15%, lo que equivale a varios años de envejecimiento hormonal», explica la especialista. Si a esto se suma la apnea obstructiva del sueño (caracterizada por ronquidos y pausas respiratorias), el impacto se dispara, multiplicando el riesgo de hipertensión resistente, ictus, infarto y accidentes de tráfico por somnolencia diurna.

¿Qué vigilar a los 35, 40 y 50 años?

Para invertir en longevidad sin perderse en pruebas innecesarias, la especialista propone una estrategia adaptada a cada etapa. A los 35 años: el objetivo es establecer la línea de base. Revisar los antecedentes familiares, medir el perímetro de cintura, la composición corporal y la condición física, y realizar una analítica completa.

A los 40 años: toca estimar el riesgo cardiovascular real mediante escalas médicas y, si es necesario, realizar una ecografía vascular para detectar placas en las arterias antes de que den síntomas. También es el momento idóneo para valorar los ejes hormonales, estimar el riesgo personalizado de cáncer de próstata y medir la capacidad cardiorrespiratoria.

A los 50 años: entran en juego los cribados oncológicos. Se incorpora la prueba de sangre oculta en heces para prevenir el cáncer colorrectal, se toma una decisión sobre el PSA y se revisan la vista, la audición, las vacunas y la salud ósea si existen factores de riesgo.