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En España, la migraña afecta a más de cuatro millones de personas, de las cuales cerca de un millón convive con su variante crónica, es decir, aquella que se sufre durante 15 o más días al mes. Reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las 20 patologías más incapacitantes a nivel global, representa la primera causa de discapacidad en menores de 50 años y la segunda patología neurológica más invalidante del mundo.

A pesar de su magnitud y del elevado coste socioeconómico que genera por el absentismo laboral y la pérdida de productividad, la enfermedad aún enfrenta un estigma social considerable.

La Dra. Rebeca Fernández, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz, trata de poner de relieve cómo afecta: «Hay que entender que la cefalea, y en concreto la migraña, no es una enfermedad que afecta solo a quien la padece sino al núcleo que rodea al paciente tanto personal como laboral». La especialista incide además en el aspecto emocional: «Lo más relevante es la disminución de la calidad de vida para los que las padecen y sobre todo el grado de incomprensión al que son sometidos en muchas ocasiones».

La genética importa

La migraña es una enfermedad neurológica compleja que cursa con dolores pulsátiles de intensidad moderada a severa, generalmente en un solo lado de la cabeza, acompañados de náuseas, fotofobia y fonofobia. Su origen combina factores hereditarios y ambientales.

La Dra. Silvia Falcón, directora de Continuidad Asistencial en el Hospital Universitario General de Catalunya, detalla la influencia de la predisposición genética: «Si uno de los padres sufre migrañas, hay un 50 % de probabilidades de que los hijos también las padezcan. Pero también influyen los hábitos de vida, por eso el tratamiento no debe centrarse solo en el alivio del dolor, sino también en la prevención».

Por su parte, la Dra. Elena Riva Amarante, neuróloga del Hospital Ruber Internacional, aclara dudas frecuentes de los pacientes sobre el origen del dolor: «Lo que sabemos es que hay una predisposición genética (…) esta herencia es poligénica, es decir, participan diferentes genes que están relacionados con diferentes vías y funciones implicadas con la migraña». Respecto al momento exacto en que se desencadena la crisis, la doctora señala: «El cerebro no duele, lo que duele son las meninges y vasos sanguíneos que están dentro de las meninges, que están inervados por ramas del nervio trigémino».

En numerosos casos, la crisis se anticipa horas o días antes con signos premonitorios. El Dr. Oriol Franch, jefe del servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional, remarca que «hasta en un 70 % de los casos los pacientes empiezan a tener síntomas como bostezos, dolor cervical, antojos por algunos alimentos, aumento del apetito, problemas de concentración, entre otros». El especialista puntualiza además cómo condiciona la rutina: «Según su intensidad, las crisis de migraña pueden limitar de manera importante el desempeño diario del paciente, lo que afecta su actividad profesional. En ocasiones es posible que estos pacientes requieran cumplir reposo en casa».

Tres pilares terapéuticos y alternativas avanzadas

Frente a este escenario, los especialistas coinciden en que no existe una cura definitiva, pero sí un abordaje estructurado que permite controlar la frecuencia e intensidad de los episodios. La Dra. Riva resume el plan de actuación usual: «El tratamiento de la migraña descansa sobre tres grandes pilares: la educación al paciente, el tratamiento sintomático que utilizamos para tratar la crisis de dolor y el tratamiento preventivo, que son fármacos que utilizamos para disminuir el número e intensidad de las crisis».

El abordaje de las crisis agudas exige rapidez para evitar que el dolor se consolide. Para atajar estos episodios de forma inmediata, se recurre habitualmente a analgésicos, antiinflamatorios o triptanes. En este sentido, la Dra. Riva subraya la importancia de reaccionar sin demora al señalar que «es muy importante que el tratamiento sintomático sea precoz, que el paciente inicie el tratamiento tan pronto identifique los síntomas de la migraña. La principal causa del fracaso del tratamiento es que el paciente lo inicie con retraso».

Cuando la frecuencia de los ataques aumenta a tres o más episodios al mes, o bien el paciente muestra resistencia a los analgésicos convencionales, la estrategia médica se orienta hacia la prevención. En este ámbito destacan los fármacos preventivos de última generación, entre los que sobresalen los anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína CGRP, una molécula implicada de forma directa en los procesos de inflamación neurogénica.

Asimismo, para aquellos casos de migraña crónica que no logran una respuesta adecuada con la medicación oral, la infiltración de toxina botulínica en zonas específicas del cráneo y el cuello se ha consolidado como una alternativa de alta eficacia. El Dr. Enrique Corredera, neurólogo del Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra, precisa que este procedimiento se orienta a pacientes con «dolores de cabeza crónicos, un mínimo de 15 días por mes, durante tres meses y que no han respondido adecuadamente a la medicación por vía oral». Además, el especialista destaca que se trata de una opción «segura y probada para reducir la frecuencia y la intensidad de las migrañas, que contribuye a mejorar significativamente la calidad de vida», cuyos beneficios se prolongan durante aproximadamente doce semanas.

El abordaje médico se completa con la identificación de factores desencadenantes (estrés, cambios hormonales o falta de sueño) y la adopción de un estilo de vida saludable que mantenga horarios regulares de descanso y alimentación.