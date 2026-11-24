Ya está en marcha el Pre Black Friday en Pādel Nuestro, que dura hasta el 26 de noviembre. Del 27 al 29 llega el Black Friday propiamente dicho. Son muchos productos en promoción y es fácil perderse.

Por eso hemos escogido seis que nos parecen especialmente interesantes: cuatro palas, unas zapatillas y un paletero del Black Friday pádel. Los hemos agrupado según el tipo de jugador al que le va mejor.

Palas para jugadores completos

Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025

Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025 tiene forma de lágrima y va dirigida a jugadores polivalentes de nivel avanzado. Su núcleo multicapa de MLD Black EVA se combina con planos rugosos de carbono aluminizado 18K, más duraderos y con buen agarre para el efecto.

Siux Electra ST3 Stupa Pro

Siux Electra ST3 Stupa Pro tiene forma híbrida y balance medio. Usa un núcleo de goma EVA Hard, marco de carbono 3K y aramida, y caras de carbono 15K Textreme. Es una pala para jugadores avanzados que quieren versatilidad sin renunciar a sensaciones firmes.

Palas para quien juega al ataqu

Bullpadel Hack 04 26

Bullpadel Hack 04 26 es una pala profesional con forma de diamante. Lleva Tricarbon 18K y MultiEva, y Bullpadel la presenta como una pala de potencia dinámica: la idea es que la velocidad de tu brazo se convierta en golpes explosivos. Pesa entre 365 y 375 gramos, un peso que da estabilidad en cada golpe.

Adidas Metalbone HRD+ 3.4

Adidas Metalbone HRD+ 3.4 va por el mismo lado. Está pensada para jugadores ofensivos de alto nivel. Monta un núcleo de goma de alta densidad High Memory y planos rugosos de carbono aluminizado 16K con Spin Blade Decal, que ayudan a sacar más efecto.

Si tu partido se decide con remates y bandejas profundas, empieza por estas dos.

Pisa firme y lleva el equipo completo a la pista

Babolat Premura 3 Negro

Con la pala resuelta, falta lo demás. Las Babolat Premura 3 Negro son ligeras y reactivas, y destacan por la sujeción. Sirven a quien necesita pisar firme en los cambios de dirección.

Paletero Bullpadel Tour Negro

Para llevarlo todo a la pista, el Paletero Bullpadel Tour Negro tiene gran capacidad y bolsillos para las palas y los accesorios. Las asas son acolchadas y el diseño es total black, discreto y bastante elegante.

Black Friday pádel: cinco categorías en promoción

La campaña de Black Friday pádel no se queda en las palas. Hay ofertas en cincocategorías: palas, zapatillas, paleteros, ropa y accesorios.

Si llevas tiempo pensando en cambiar de pala, es buen momento para comparar modelos. La ropa y las zapatillas se renuevan con menos remordimientos cuando hay promoción, y el paletero suele ser esa compra que se va dejando.

Los accesorios sirven para completar el pedido sin darle muchas vueltas.

Black Box del día: dos ofertas especiales

Cada día hay dos Black Box. Son cajas cerradas con un producto a un precio muy rebajado: la primera se abre a las 10:00 y la segunda a las 16:00.

No sabes qué hay dentro hasta que se abre. Cada día salen dos nuevas y solo hay unidades hasta agotar existencias.

Si te interesa alguna, conviene estar atento a la hora. Mientras tanto, puedes ir viendo el resto de ofertas en la web.

Aprovecha la campaña

Estos seis productos están en promoción por tiempo limitado. Si dudas con la pala, en nuestra tienda online tienes el resto del catálogo para comparar. Y si ya sabes lo que buscas, mejor no esperar al último día: las tallas y los modelos más pedidos suelen agotarse antes.

Entra en Pādel Nuestro y échale un vistazo a toda la campaña de Black Friday pádel, del Pre Black Friday al fin de semana del 27 al 29.