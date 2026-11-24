La Federación de Marruecos ha explotado contra el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) y ha anunciado que impugnará la decisión hasta tal punto que emprenderán todas las acciones legales posibles después de que proclamar a Senegal como campeón de la Copa África. Una respuesta que llega después de que se tumbase la decisión de la CAF de haber dado la razón a los Leones del Atlas.

En el comunicado que ha facilitado la FRMF, la selección marroquí expresó «su sorpresa y pesar por el hecho de que no se haya tenido en consideración su solicitud de intervención, cuyo objetivo era garantizar el respeto de los procedimientos legales necesarios para asegurar unas prácticas justas y la credibilidad de la competición». Además, insisten en que «lamentan que no se haya aclarado si existieron comunicaciones entre el árbitro alemán Ulrich Haas y el presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol durante las 48 horas anteriores a la emisión de la decisión».

Un cabreo en el que señalan que la decisión tomada por el TAD «no tuvo en cuenta las directrices emitidas previamente por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA en relación con las Reglas de Juego, concretamente en lo referente al abandono del terreno de juego por parte de los jugadores sin autorización del árbitro, así como las responsabilidades y sanciones disciplinarias que se derivan de dicha conducta». Después de conocer que el título será finalmente para Senegal, la Real Federación Marroquí de Fútbol reafirmó «su determinación de recurrir a todas las vías legales disponibles para impugnar la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo».

Horas antes de que se conociera la decisión, Achraf Hakimi expresó en una rueda de prensa con el PSG que estaba tranquilo, ya que confiaba en que el TAD diese la razón a Marruecos: «Todo el mundo vio lo que pasó en el campo, cada uno tiene su opinión y yo tengo la mía. En el fútbol no se puede abandonar el campo sin más. Siento que hice mi trabajo, el equipo está orgulloso y ha dejado la mejor imagen posible de Marruecos. Por mí y por los aficionados, tenemos que seguir orgullosos de lo que hemos hecho», expresó.

Por parte de Senegal, futbolistas como Sadio Mané o Koulibaly publicaron fotos con el trofeo que ganaron el pasado mes de enero. Aunque el TAD da como vencedor a los senegaleses, Marruecos no renuncia al título y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para recuperarlo.