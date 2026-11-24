A escasos días de las elecciones, el Partido Popular ha publicado un vídeo electoral en sus redes sociales, protagonizado por el mentalista Anthony Blake, en el que pide a los españoles que no olviden lo que han visto durante los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez y que acudan a votar este domingo.

En el vídeo, Blake simula un juego de ilusiones e invita a los espectadores a pensar en un político «que haya prometido mucho» y que les «haya pedido confianza y después les haya mentido continuamente». Acto seguido, mira directamente a cámara e interpela al público: «¿Lo tiene? Bien, no digan su nombre». A continuación, apunta en un papel lo que se intuye que es el nombre de dicha persona.

Después, vuelve a dirigirse a los espectadores y les pide que presten atención a una serie de fotografías en las que aparecen los protagonistas de los principales escándalos del Gobierno de Sánchez: José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García, Leire Díez, Óscar Puente y Zapatero, además de imágenes de la invasión de Ceuta y de los trenes.

Ellos quieren que olvides lo que hicieron.

Nosotros queremos que no vuelva a pasar. https://t.co/spVZZmRPFO — Partido Popular (@ppopular) November 24, 2026

Posteriormente, el mentalista señala que él «lleva toda la vida jugando con la percepción y explorando los límites de la mente humana», pero advierte de que hay alguien que «pretende ir mucho más lejos» y cuya intención es que «olvidemos lo que hemos visto».

Finalmente, Blake revela que «este experimento consistía en saber si todavía recordaban todo». «No lo has olvidado», asegura el ilusionista mientras muestra lo que había escrito al principio del vídeo, cuando pedía al público que pensase en un político: la frase «recuerden una cosa: todo», junto a una fotografía de Sánchez.

«Todo aquello que han visto estos años, que han recordado, que les ha venido a la cabeza, no ha sido producto de su imaginación. Por más que quieran que olvidemos todo, sigue aquí y está en nuestras manos cambiarlo. No le des más vueltas, no tiene sentido», concluye contundentemente el mentalista.