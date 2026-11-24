El Crystal Palace femenino ha protagonizado uno de los acontecimientos más curiosos de lo que va de temporada. Un castigo llamativo en la Women’s Super League británica (WSL) para el equipo de Londres, que tuvo un importante caos con los cambios que le costaron tres puntos.

Ha sido sancionado por un partido que terminó ganando 1-0 ante el Everton en septiembre. Más de dos meses después, se ha hecho oficial que pierde los tres puntos por un insólito caso, quizá no visto hasta ahora en el panorama mundial.

El reglamento permite hacer las cinco sustituciones en tres ventanas distintas, sin contar el descanso. Algo que se ha instaurado en el fútbol internacional en los últimos años. El Crystal Palace femenino, entrenado por Jo Potter, realizó cambios en cuatro ventanas diferentes. No ha tenido que ver ni con problemas administrativos ni con alineación indebida, sino con la gestión de la norma en el propio partido.

Profundizando en el detalle, la infracción llega en concreto en el minuto 97, cuando Kirsty Howat entró al césped en sustitución de Shannon O’Brien. Ya en el tiempo de descuento, y a unos segundos del pitido final, se produjo el cambio que supondría la sanción dos meses después.

El tribunal determinó que no fue un error voluntario buscando ventaja deportiva, sino que fue algo que no se hizo a propósito. Con la premisa de que no podían dejar el resultado tal cual ateniéndose a la norma, decidieron sancionar con tres puntos al conjunto londinense. El partido no se repetirá y el Everton consigue esos tres puntos de la victoria.

El Palace cree que es «desproporcionado»

El club inglés ha alzado la voz ante dicha sanción, calificando el castigo de «desproporcionado». Mostró su claro malestar en una serie de palabras que asumen la culpa, pero creen que no debía sancionarse de tal manera:

«El panel señaló que la infracción fue voluntaria, no tenía la intención de obtener una ventaja injusta y fue aprobada por los oficiales del partido ese mismo día», arrancó el comunicado.

«Obviamente, estamos frustrados en el club porque una infracción tan leve, teniendo en cuenta que la jugadora estuvo en el campo solo 46 segundos, ha dado lugar a una sanción tan importante, una sanción que no consideramos razonable ni proporcionada», continuaba el Crystal Palace acerca del castigo.

«Sentimos mucha pena por las jugadoras y el cuerpo técnico que trabajaron tan duro para conseguir una merecida victoria en nuestro regreso a la WSL», finalizó el propio equipo acerca de la decisión.

El Crystal Palace regresaba a la máxima categoría del fútbol femenino esta temporada, y cada punto es valioso para quedarse en ella y pelear por no descender.