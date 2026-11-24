La ambición de Fernando Alonso no tiene límites. Tras conocerse oficialmente que correrá el Dakar en enero, convirtiéndose en el primer piloto de la historia en compaginar la Fórmula 1 con la prueba de Rally más dura del deporte de motor, otro referente del automovilismo español ha dado pista sobre cuál podría ser su próximo desafío.

Hablamos de Álex Palou, quien este martes ha invitado a Alonso a disputar la primera carrera de la IndyCar en la historia de España, que tendrá lugar el año que viene en Montmeló. De hecho, el catalán, flamante pentacampeón de la competición de monoplazas de Estados Unidos, visitó el pasado fin de semana al asturiano durante el Gran Premio de Las Vegas.

Palou acompañó a Alonso en el garaje de Aston Martin y unos días después ha publicado una imagen de aquel encuentro en sus redes sociales. Lo ha hecho con un mensaje adjunto en el que deja entrever que Fernando volverá a la IndyCar con motivo de una ocasión tan especial en el circuito Barcelona-Cataluña: «Organizando el 18 de julio».

Cabe recordar que Alonso, al igual que en el Dakar, tiene experiencia en la IndyCar. El asturiano participó dos veces en las 500 millas de Indianápolis (2017 y 2020) a bordo de McLaren. En 2019 también se presentó, pero su monoplaza perdía excesiva energía y no logró clasificarse a la mítica carrera en el óvalo.

«Pienso volver»

El feedback de su primera experiencia en la IndyCar no pudo ser más positivo y en 2017 ya avisó con volver en el futuro: «Sí, sin duda que pienso en volver, aunque aún es pronto para decirlo porque acabamos de terminar esta. Pero me siento competitivo. Si vuelvo, volveré a algo que ya sabré cómo se siente y será más fácil que esta vez. Ha sido muy divertido. Gracias a toda la IndyCar, a los aficionados. Ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera».

Su retorno en 2027 estaría marcado por competir contra un Palou que cuenta los campeonatos por triunfos. El piloto catalán ha sido campeón en las últimas cuatro ediciones, igualando la marca histórica de títulos seguidos que ostentaba Sébastien Bourdais. Si volviera a coronarse el año que viene, Álex empataría a seis con Scott Dixon, quien hasta ahora ha sido su compañero en Chip Ganassi.

Su desembarco en Montmeló, algo histórico, quizá cuente con Alonso como invitado estrella. Por agenda, no habría problemas para que el asturiano formase parte de esa primera carrera de la IndyCar en España, ya que el fin de semana del 18 de julio no habrá Gran Premio de F1. El siguiente sí, en Bélgica.