Fernando Alonso ha declarado sentirse profundamente decepcionado con el nivel que ofrece su Aston Martin, con motor Honda, en el circuito de Las Vegas. El asturiano cuestiona la capacidad de su monoplaza para competir en igualdad de condiciones, criticando también los grandes desplazamientos intercontinentales que deben llevar a cabo en un periodo corto de tiempo. Según Alonso, la falta de potencia en el motor y el desgaste provocado por un calendario tan ajustado están mermando su potencial real en este Gran Premio.

Aston Martin debutó esta temporada con motores Honda tras el acuerdo firmado en 2023, después de años utilizando motores Mercedes. Lawrence Stroll, propietario de Aston Martin, definió la llegada de Honda como «la última pieza del puzzle» para elevar el nivel del equipo. Las expectativas eran altísimas, pero para Fernando Alonso, las carencias de la unidad de potencia se han hecho evidentes en el Gran Premio de este fin de semana.

El trazado de Las Vegas se caracteriza por sus tres largas rectas y sus elevadas velocidades punta, y el piloto español afirma que es imposible competir en este circuito con el motor que presenta su coche: «Perdemos 3 segundos en las rectas, y es hasta inseguro. Cuando los demás van detrás de un motor Honda, necesitan dejar más espacio», explicó Alonso. Además, afirma que para ellos no existe la intención de competir, ya que no se encuentran con las facultades para hacerlo: «Está bien, pero obviamente no todos llevamos el mismo coche, así que no es realmente una competición ni una carrera. Para nosotros es como una exhibición». El piloto muestra así su frustración ante un rendimiento muy inferior al esperado de esta nueva alianza.

Además, también encuentra dificultades en el calendario, mostrándose descontento con la organización: «Hace dos semanas estuvimos en Austin y México, a dos horas de distancia. Luego fuimos a Brasil y después a Europa y ahora volvemos aquí por 72 horas… y luego regresamos a Europa». Los grandes desplazamientos generan todavía más desgaste del ya provocado por la conducción, incrementando el cansancio de los pilotos y del personal de las escuderías.