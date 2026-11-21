Desplegado mide 4,1 milímetros de grosor y, aun así, lleva la batería más grande de su familia, según la marca. Es el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Fold más fino que ha hecho Samsung. Y acaba de llevarse un premio del CES antes de que abra la feria de Las Vegas.

Se trata de un premio Best of Innovation de los CES Innovation Awards 2027. Lo comparte con su hermano, el Galaxy Z Fold8, en la categoría de dispositivos móviles, accesorios y aplicaciones.

Lo ha anunciado la propia compañía en una nota de su sala de prensa en España. Según Samsung, este año ha duplicado el número de premios Best of Innovation que consiguió en 2026.

Unos premios antes de la feria

Los CES Innovation Awards los concede la Consumer Technology Association (CTA), la asociación que organiza el CES. Reconocen el diseño y la ingeniería en una amplia variedad de categorías de tecnología de consumo.

Se anuncian antes de la feria, que se celebrará del 6 al 9 de enero de 2027 en Las Vegas. Es uno de los grandes escaparates mundiales de la tecnología.

Samsung no ha dado todavía la lista completa de sus productos premiados. La publicará el 4 de enero de 2027, dos días antes de que abra el CES.

El Fold más fino de Samsung

El Galaxy Z Fold8 Ultra es la versión pensada para trabajar. Su pantalla principal tiene 8 pulgadas, un espacio amplio para tener varias aplicaciones abiertas a la vez.

Pesa 215 gramos y, desplegado, se queda en 4,1 milímetros de grosor. Según la marca, es el Galaxy Z Fold más fino que ha fabricado hasta ahora.

Lo llamativo es que no ha sacrificado la batería para conseguirlo. Lleva 5.000 mAh, la mayor capacidad de toda la serie Fold hasta la fecha. Samsung asegura que da para una jornada completa de trabajo, creación y entretenimiento.

Titanio contra el pliegue

Parte del truco está en la pantalla. Usa una estructura llamada Flex Titanium, con dos capas basadas en titanio, que según Samsung mejora la durabilidad.

Según la marca, esa estructura reduce un 10 % el grosor del módulo de pantalla. Así queda más espacio para los componentes internos y la pantalla sale más plana, con un pliegue menos visible.

En la ficha del Fold8, la compañía explica que Flex Titanium combina una placa de titanio con forma de rejilla y una película muy fina de aleación de titanio. Está pensada para soportar plegados repetidos y absorber golpes.

En cámaras, el modelo Ultra lleva una gran angular de 200 megapíxeles con HDR a máxima resolución. La ultra gran angular pasa de los 12 megapíxeles del Fold7 a 50, permite fotos macro y, con una apertura F1.9, capta aproximadamente un 34 % más de luz, según la marca.

Un Fold8 más ligero y distinto

El otro premiado, el Galaxy Z Fold8, va por otro camino. Samsung lo presenta como su Fold más ligero hasta la fecha, con un formato plegable diferente al del Ultra.

Cerrado, usa una pantalla exterior de 5,5 pulgadas con proporción 10:16, pensada para mensajes y vídeos cortos. Abierto, ofrece una pantalla de 7,6 pulgadas con proporción 4:3, más cómoda para juegos y películas.

Sus dos cámaras de 50 megapíxeles graban vídeo hasta 8K. También tiene una función de grabación doble, que capta a la vez lo que ven la cámara frontal y la trasera en una pantalla dividida.

Memorias para la IA

La lista de Samsung no se queda en los plegables. Su almacenamiento UFS 5.0 para móviles, el primero de este tipo del sector según la compañía, ha recibido una mención Honoree.

Está pensado para la inteligencia artificial que funciona dentro del propio teléfono. Alcanza hasta 10,8 GB por segundo y duplica la velocidad de lectura y escritura secuencial del UFS 4.1. Además, según Samsung, es un 40 % más eficiente que el UFS 4.1.

También han sido reconocidos dos módulos de memoria para servidores y centros de datos, uno de ellos pensado para la inteligencia artificial, y la lavadora-secadora Bespoke AI Laundry Combo en su versión mejorada. La original ya fue premiada en 2024.

Los premios también llegan al software: en el App Store ya se conocen las finalistas a mejor app del año. Y Samsung prepara además sus gafas inteligentes con Gemini, que salen a la venta en diciembre.

Para mantener el móvil como nuevo, Apple, Samsung y Google coinciden: para limpiarlo, nada de lejía ni aire comprimido. Y para cuidar cualquier móvil, los fabricantes coinciden en no dejar la batería mucho tiempo al 100 %.

La información procede de la nota de prensa de Samsung del 17 de noviembre de 2026 sobre los CES Innovation Awards 2027.

Crédito de la imagen: Samsung.