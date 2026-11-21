Los sectores de la construcción, reformas y albañilería en España se encuentran en un estado grave por culpa de la falta de mano de obra y de carecer de un relevo generacional. En la actualidad, realizar cualquier tipo de obra o contar con un albañil de confianza supone todo un quebradero de cabeza para las familias españolas.

Dar con un profesional que transmita seguridad, con experiencia, fiable, que trabaje bien y que cumpla tanto el presupuesto como los plazos se convierte en una odisea para cualquiera. Para colmo, son cada vez más los albañiles veteranos los que condenan que no hay mano de obra joven que quiera aprender el oficio de cero.

El reproche de Antonio Novoa

Antonio Novoa, un albañil autónomo de Badajoz con más de 20 años de carrera en el sector, lamentó la situación en la que se encuentra su gremio en el canal de YouTube Sector Oficios Podcast. El profesional hizo un repaso a su extensa trayectoria y mostró su preocupación con el futuro.

«Ganaba 60.000 pesetas al mes»

Novoa no se olvida de sus comienzos y habló de sus primeros sueldos en la construcción: «Tenía 19 años y me daban 60.000 pesetas (unos 360 euros) al mes; teníamos dos pagas y nos llevaban en coche a la obra».

El experto aseguró que en aquella época no contaban con las facilidades actuales y que nadie regalaba nada ni echaban una mano. «A mí no me enseñó nadie; yo tenía que mirar, que es lo que no hay ahora. ¿Qué es lo que le falta a la juventud de hoy? Le falta esa base de decir: ‘No quiero estudiar, pero ya que estoy en la construcción, voy a intentar aprender disciplina’», criticó sin titubeos sobre la actitud de los jóvenes que entran en el sector para ganar dinero rápido sin esforzarse.

El acontecimiento que cambió todos sus planes

Cuando aún era un novato en la reforma, a la edad de 22 años fue padre. Un hecho que trastocó su vida por completo y le llevó a dedicar todo su esfuerzo al trabajo, además de a su descendiente: «Fui padre muy joven y me iba los sábados y los domingos a trabajar para aprender». Gracias a esto, ganó gran parte de las tablas que tiene hoy día y afirma que la obra brinda una gran estabilidad al que es disciplinado.

«Con mi trabajo, mi mujer y yo hemos comprado una casa y un coche»

«Este oficio ha hecho que mi mujer y yo podamos pagar la hipoteca, tener nuestra casa y nuestro coche; no hace falta ser el mejor del mundo, solo hacer las cosas bien, no engañar a nadie, ser sincero y responsable», defendió Novoa.

Un futuro desolador y en caída libre

Esa falta de una persona que le instruyese en el oficio le llevó a aprender todo de manera autónoma: «Hoy en día se unen dos o tres oficiales y no quieren peones, pero para dejar a alguien alicatando no te puedes fiar; hay un montón de peones que no saben hacer su trabajo».

El albañil manifestó un aviso claro y conciso sobre el devenir y el relevo generacional: «Tengo 43 años y todavía me queda hasta los 67, o sea que voy a hacer muchas obras; pero que la juventud apueste por la construcción porque si no se va a acabar».