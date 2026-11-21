Estás contando algo importante y, de repente, alguien te corta a mitad de frase. Para muchas personas, pocas cosas resultan tan molestas en una conversación como que las interrumpan. A menudo, quien se enfada en ese momento es tachado de impaciente o de tener poca tolerancia. Pero la psicología apunta a una explicación más profunda: detrás de ese enfado suele estar la necesidad de sentirse escuchado y de que su opinión cuente.

No a todo el mundo le molestan igual las interrupciones

Una investigación de la Universidad de Stanford, dirigida por la lingüista Katherine Hilton y publicada en 2018, analizó cómo perciben las interrupciones unas 5.000 personas. Los participantes escuchaban grabaciones de conversaciones y valoraban si los hablantes parecían simpáticos, si se escuchaban entre sí o si estaban intentando interrumpir.

El estudio descubrió que no todos interpretamos igual una misma conversación. Las personas con un estilo de conversación de «alta intensidad», incómodas con los silencios, veían hablar a la vez como una señal de interés e implicación. En cambio, quienes tienen un estilo de «baja intensidad» consideraban grosero cualquier solapamiento y preferían que cada uno hablara por turnos. Es decir, enfadarse cuando te interrumpen no tiene por qué ser una cuestión de impaciencia, sino de cómo entiende cada persona una conversación respetuosa.

Ser interrumpido hace que te sientas menos influyente

Otras investigaciones han analizado qué ocurre con quien es interrumpido. En dos experimentos publicados en 2008, los participantes valoraron conversaciones en las que una persona interrumpía a otra. Los resultados mostraron que quienes interrumpían eran percibidos con más estatus e influencia, mientras que las personas interrumpidas se consideraban a sí mismas menos influyentes en la conversación. Eso sí, ese poder tenía un precio: quienes interrumpían caían peor, algo que encaja con lo que dice de ti la psicología si interrumpes constantemente a la gente cuando habla.

Este hallazgo ayuda a entender por qué una interrupción puede doler más de lo que parece. Cuando alguien nos corta, no solo pierde el hilo de lo que estamos diciendo: también nos puede transmitir la sensación de que nuestra opinión cuenta menos. Por eso, el enfado no siempre responde a la prisa, sino a la necesidad de sentir que lo que decimos tiene valor para el otro.

Por qué necesitamos sentirnos escuchados

La psicología ha estudiado a fondo el poder de la escucha. Investigadores como Guy Itzchakov, de la Universidad de Haifa, y Avraham Kluger han demostrado que una escucha de calidad, atenta, empática y sin juicios, transmite aceptación y consideración social a quien habla. Cuando una persona se siente escuchada, se siente más cómoda y conectada con quien la escucha, e incluso le resulta más fácil reflexionar sobre sus propias ideas.

Una interrupción provoca justo lo contrario: rompe esa sensación de ser tenido en cuenta. Por eso, para muchas personas no se trata de que la conversación vaya demasiado lenta, sino de que necesitan sentir que su punto de vista importa y que el otro está realmente interesado en lo que tienen que decir.

Por qué hay personas que interrumpen

No todas las interrupciones nacen de la mala educación. Hay quien interrumpe por entusiasmo, por miedo a olvidar lo que quería decir o porque siente que tiene algo importante que aportar y no quiere que se le escape el momento, como explicamos en el significado de interrumpir siempre una conversación, según la psicología. En otros casos influyen la ansiedad, la impulsividad o el propio estilo de conversación, tal y como recogemos en qué significa que una persona interrumpa a los demás constantemente, según la psicología.

Cómo evitar que las interrupciones acaben en enfado

Si eres de los que se enfadan cuando les cortan, puede ayudarte expresar con calma que te gustaría terminar tu idea, en lugar de callarte o responder con brusquedad. Y si eres tú quien tiende a interrumpir, practicar la escucha activa y esperar a que el otro termine puede mejorar mucho tus conversaciones.

Al final, como recuerda la investigación sobre la escucha, sentirse escuchado es una de las formas más sencillas de sentirse valorado. Y respetar el turno de palabra no es solo una cuestión de buena educación: es una manera de demostrar al otro que lo que tiene que decir nos importa.