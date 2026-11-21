Los castigos, las amenazas y los gritos han formado parte durante décadas de la educación de muchos niños. Ahora, la cuestión de hasta dónde deben llegar los padres a la hora de corregir el comportamiento de sus hijos continúa generando un gran debate social. Mientras algunas personas consideran que sirven para imponer límites y corregir conductas inadecuadas, otras advierten de las posibles consecuencias negativas en el desarrollo emocional y psicológico de los menores.

En este contexto, el pediatra Carlos González ha compartido su opinión sobre los castigos a los niños en un vídeo en su canal de YouTube. «Mis padres me regañaron o dieron órdenes, pero jamás me castigaron. Y, aun así, no soy un tirano ni un fracasado en la vida. A los adultos no les castigamos por reír, saltar o pisar un sofá. ¿Por qué hacerlo con los niños?», comienza explicando. También cuestiona la mentalidad de algunos padres que, bajo su punto de vista, se sienten frustrados por tener que pagar para poder conciliar y quedarse al cuidado de sus hijos, a pesar de que a lo largo de su vida destinan mucho más dinero a la compra y el mantenimiento del coche.

«Las buenas acciones no deberían realizarse esperando premios»

«Si quieres que tu hijo sea respetuoso y amable, sé tú un modelo de respeto y amabilidad. Gritar o imponer castigos solo enseña a reproducir esas conductas», afirma Carlos González. Por otro lado, considera que los buenos comportamientos de los niños no deberían recompensarse con premios materiales, sino que tendrían que surgir de la interiorización de valores y principios adecuados. «A lo mejor intentan no llorar pensando en la bicicleta, quizás aguanten minutos o unas horas, pero acabarán llorando porque son conscientes de que se han quedado sin bicicleta. Tu hijo no te pide juguetes ni diversiones, lo que te está pidiendo es tu presencia, tu atención y tu tiempo».

El pediatra defiende que la educación de los niños debe basarse en la moralidad de sus actos y no en el interés personal o el miedo a las consecuencias que puedan tener sus decisiones. En su opinión, crecer en un entorno donde las buenas acciones se premian y las malas se castigan puede favorecer el desarrollo de una personalidad temerosa, que condicione su comportamiento en función de las recompensas o los castigos en lugar de actuar guiada por sus propios principios.

«Yo educo a mis hijos para que sean personas honradas. Una persona honrada no se abstiene de hacer el mal por temor a un castigo, sino porque sabe que eso está mal y, por lo tanto, no hay que hacerlo. Con los premios y los castigos, estamos privándonos de la oportunidad de enseñar a nuestros hijos una verdadera ética basada en principios. Lo que está bien, lo que está mal… No necesitas premio ni castigo», asegura.

Bajo su punto de vista, los padres deben ofrecer a sus hijos todo aquello que contribuya a su bienestar y desarrollo, independientemente de su comportamiento. «Las cosas buenas tienes que dárselas a tu hijo tanto si estudia como si no, tanto si saca buenas notas como si no. Tiene que leer cuentos, tiene que leer libros, eso es bueno, tiene que ir al campo de excursión».

Además, ha cuestionado el uso de la televisión como premio, a la que se refiere como «la caja tonta». Considera que los niños no deberían pasar horas frente a una pantalla como premio. En su lugar, anima a los padres a encontrar alternativas más educativas y constructivas para motivar a sus hijos y fomentar buenos hábitos.

Un nuevo estudio dirigido por investigadores de Penn State ha revelado una cuestión importante: los niños que crecen en entornos más autoritarios, donde son habituales los gritos o los castigos físicos, presentan un peor desarrollo de los mecanismos fisiológicos que regulan el estrés. Explicado de una manera sencilla, tienen más dificultades para recuperar la calma después de atravesar una situación complicada.

La regulación del estrés no consiste simplemente en que un niño tenga un buen comportamiento. Cuando una persona se enfrenta a una situación difícil, el sistema nervioso se activa: aumenta el ritmo cardíaco, cambia la respiración y el cuerpo se prepara para responder a lo que está sucediendo. En condiciones normales, el cuerpo debe activarse ante una situación de estrés y recuperar poco a poco la calma cuando ésta finaliza.

Sin embargo, durante los primeros años de vida, los niños todavía no tienen desarrollada por completo esta capacidad para gestionar sus respuestas al estrés. Por eso, necesitan la corregulación, es decir, el acompañamiento de un adulto que les ayude a identificar, comprender y gestionar sus emociones. En este proceso, una voz tranquila, una presencia que transmita seguridad o una respuesta comprensiva pueden marcar una diferencia importante en cómo el organismo del pequeño afronta las situaciones difíciles.