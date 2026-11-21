Tienes 30 años en el carné, pero tu cuerpo podría tener 26. Esa es la estimación que hace la nueva app Salud del iPhone con su función Edad Biológica. Y Apple ya la está preparando en español.

Apple ha ampliado su app Salud rediseñada a nuevos idiomas, entre ellos el español, el francés, el portugués y el japonés. La nueva versión usa Apple Intelligence, su inteligencia artificial, para adaptarse a los datos de salud de cada usuario.

Lo ha anunciado en una nota de su sala de prensa en España. Por ahora está en la versión de pruebas de iOS 27.3 para desarrolladores. Según Apple, llegará a los usuarios como actualización gratuita más adelante este año.

Qué es la Edad Biológica

La función más llamativa está dentro de una pestaña nueva, Longevidad. Allí, la app convierte los datos del Apple Watch en un indicador que compara el estado del cuerpo con la edad real. Es una estimación orientativa, no un diagnóstico médico.

Para calcularlo usa la capacidad aeróbica, el pulso en reposo, el sueño y la variabilidad de la frecuencia cardiaca. Según Apple, el usuario puede añadir también análisis de laboratorio, como la hemoglobina A1c o el colesterol LDL.

Una de las imágenes oficiales de Apple muestra un ejemplo. El usuario tiene 30 años y una Edad Biológica de 26,1. La pantalla lo resume así: 3,9 años menos.

Eso sí, según las condiciones de Apple, la función necesita un Apple Watch.

Siete áreas de salud

La pestaña Longevidad no se queda en la edad. Analiza a largo plazo la salud cardiaca, mental y metabólica, además del movimiento, el sueño, la audición y la nutrición.

Según la presentación de septiembre, la pestaña muestra qué influye en la salud a largo plazo. Usa datos del iPhone, el Apple Watch y los AirPods, de los historiales clínicos y de apps y aparatos de otras marcas.

La otra pestaña nueva se llama Datos. A lo largo del día resume el corazón, el sueño, la disposición, la actividad, las constantes vitales y el ciclo menstrual.

La app mezcla esa información con vídeos y artículos hechos con expertos clínicos. En septiembre, Apple puso un ejemplo: tras un análisis anual, la app mostrará un vídeo de un experto que explica el nivel de colesterol LDL y cómo mejorarlo, si hace falta.

Pruebas físicas con la cámara

La tercera novedad son las evaluaciones de movilidad en casa, sin necesidad de aparatos especiales. Con la cámara del iPhone y el Apple Watch se miden la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio. También la forma de moverse y la capacidad aeróbica.

Mientras se hace la prueba, el teléfono da indicaciones en pantalla y por voz en tiempo real. Usa modelos de inteligencia artificial que analizan la imagen y se han desarrollado con expertos clínicos.

Apple subraya que todo se procesa en el propio dispositivo. Según la compañía, nunca se graba, se guarda ni se comparte ningún vídeo.

En septiembre, Apple explicó por qué le da tanta importancia a la movilidad. A su juicio, anticipa la independencia y el riesgo de enfermedades crónicas. Pero casi nunca se mide sin ir a un fisiólogo del ejercicio o a un fisioterapeuta.

Requisitos para usarla

La nueva app Salud funcionará en los iPhone y iPad que tengan activado Apple Intelligence y la última versión del software. Algunas funciones solo estarán en el iPhone.

La prueba que calcula la capacidad aeróbica necesita un Apple Watch, unos AirPods Pro 3 o un medidor de pulso de otra marca. Algunas funciones están reservadas a mayores de edad.

Apple avisa además de que no todas las prestaciones estarán disponibles en todos los países o idiomas. La compañía no detalla cuáles llegarán a España.

Del inglés al español

Apple presentó la app rediseñada el 9 de septiembre, junto al Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Entonces dijo que llegaría primero en inglés de Estados Unidos y después en más idiomas. Ahora la amplía al español, aunque de momento solo en la versión de pruebas para desarrolladores.

En Estados Unidos, la app permitirá también pedir y pagar analíticas en los laboratorios de Quest Diagnostics. La nota en español no menciona esa opción.

Apple asegura que seguirá llevando la app a más idiomas. La marca también tiene guías para cuidar el teléfono: con Samsung y Google, coincide en que para limpiar el móvil, nada de lejía ni aire comprimido.

Las tres marcas también están de acuerdo en no dejar la batería mucho tiempo al 100 %. Y en el App Store ya se conocen las finalistas a mejor app del año.

La información procede de dos notas de Apple: la del 3 de noviembre de 2026 sobre los idiomas y la del 9 de septiembre.

Crédito de la imagen: Apple.