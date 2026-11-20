El móvil pasa el día en la mano, en el bolsillo y sobre cualquier mesa. Tarde o temprano toca limpiarlo, y ahí empiezan las dudas: ¿vale el alcohol?, ¿y la lejía?, ¿y un soplido de aire comprimido?

Apple, Samsung y Google lo explican en sus guías oficiales. Cada una lo cuenta a su manera, pero las tres coinciden en lo básico.

Hay que apagar el teléfono y pasar un paño suave. Para desinfectar, las tres aceptan el alcohol isopropílico al 70 %, en una toallita o un paño. Y las tres dicen no a la lejía.

Primero, apagado y sin cables

El primer paso es el mismo en las tres guías. «Desenchufa todos los cables y apaga el iPhone», indica Apple en su página Aprender a limpiar el iPhone.

Samsung pide lo mismo antes de tocar un Galaxy: apagarlo y desenchufar todos los cables. Google, en la ayuda de sus Pixel, lo resume en una frase: «Apaga y desenchufa el teléfono».

Samsung añade un paso más antes de empezar: hay que quitar las fundas y los adhesivos.

Un paño suave y sin pelusa

Para el día a día basta con un paño. Apple recomienda un paño suave, ligeramente húmedo y que no deje pelusa.

Samsung habla de un trapo de microfibra sin pelusa. También vale una gamuza de las que se usan para las gafas. Se pasa por delante y por detrás con una presión moderada.

Según su guía para los Galaxy, el trapo se puede humedecer con agua destilada, sin pasarse con la humedad.

Google distingue según el tipo de mancha que haya: un trapo seco sirve para la mayoría de las manchas y el polvo. Uno húmedo, para las manchas de maquillaje o el tinte de unos vaqueros nuevos. En la parte trasera y los laterales admite jabón normal o toallitas sin lejía.

El alcohol, siempre en el paño

Para desinfectar, las tres marcas aceptan el alcohol isopropílico al 70 %. Siempre en una toallita o un trapo, nunca a chorro sobre el aparato.

Apple admite toallitas con alcohol isopropílico al 70 %, con alcohol etílico al 75 % o las desinfectantes de la marca Clorox. Se pasan con cuidado por las superficies exteriores. Y pide mirar la fecha de caducidad del producto.

Samsung permite un trapo humedecido con desinfectantes con base de alcohol, como el isopropílico al 70 % o el etílico. Google, en su página Limpiar un teléfono Pixel, acepta toallitas desinfectantes normales o con un 70 % de alcohol isopropílico, también en la pantalla.

En su guía general, Apple pide no pulverizar limpiadores directamente sobre el aparato. Google tampoco quiere limpiadores con pulverizador.

Lejía y aire comprimido, no

La lejía aparece vetada en las tres guías oficiales, sin excepción. Apple tampoco quiere productos con peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada.

Samsung lo dice sin matices: «Nunca utilices lejía para limpiar el dispositivo». Google prohíbe las toallitas con lejía.

El aire comprimido también sale mal parado. En la sección de los modelos actuales, Apple escribe: «No utilices aire comprimido».

Samsung pide evitarlo porque podría dañar la superficie del dispositivo. Y Google pide no usar aire comprimido sobre el teléfono.

La capa que repele la grasa

Hay un motivo para tanta precaución con los productos. Apple explica que el iPhone tiene una cubierta oleófuga, que repele los aceites y resiste las huellas dactilares.

Según la marca, los productos de limpieza y los materiales abrasivos se irían comiendo esa capa. Además, podrían rayar el teléfono.

Google, sin hablar de esa capa, también pide no usar productos abrasivos ni frotar demasiado fuerte, y no pasar la toallita de forma excesiva al desinfectar la pantalla.

Ojo con el puerto de carga

La humedad es el otro gran enemigo del teléfono durante la limpieza. Apple pide evitar que entre por las aberturas y no sumergir el iPhone en ningún agente limpiador.

Samsung tampoco quiere que el Galaxy se sumerja en agua destilada ni en ninguna solución de limpieza. Y avisa de que no entre humedad ni desinfectante en el conector de auriculares o el puerto de carga.

Google lo repite con su puerto USB-C: ni humedad ni jabón en las ranuras. Para los plegables Pixel Fold hay un aviso extra: no levantar los bordes ni intentar quitar la lámina protectora de la pantalla.

Las tres marcas también coinciden en cómo cuidar la batería del móvil para que dure más años: mejor no dejarla mucho tiempo al 100 %. Samsung, por su parte, ha confirmado que los Galaxy S26 podrán bloquear apps con la huella.

Y para quien paga con el móvil, la cartera digital de Samsung ya es veterana: Samsung Wallet supera los 500 millones de transacciones en España.

La información procede de las guías oficiales de limpieza de Apple para el iPhone y sus productos, de Samsung para los dispositivos Galaxy y de Google para los teléfonos Pixel.

Crédito de la imagen: Samsung.