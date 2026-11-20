Lori Losey tiene 37 años de carrera en la NASA. Entre todos sus días de trabajo, hay uno que recuerda como uno de los momentos cumbre: el 21 de septiembre de 2012.

Aquel día voló en el asiento trasero de un avión de escolta, persiguiendo al transbordador Endeavour en su último vuelo. El Endeavour viajaba a lomos de un Boeing 747 sobre California, camino de Los Ángeles, donde se convertiría en pieza de museo.

La agencia espacial de Estados Unidos ha recuperado ese recuerdo en un reportaje publicado el 12 de noviembre de 2026. El motivo: según la NASA, el Endeavour volvía a abrirse al público el fin de semana del 13 de noviembre en el California Science Center. Esta vez, expuesto en vertical, en posición de lanzamiento.

Un baile a varias alturas

Losey es la videógrafa principal del Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, en Edwards (California). «Perseguir el último vuelo del Endeavour sobre el sur de California fue, sin duda, uno de los momentos cumbre de mis 37 años de carrera en la NASA», cuenta.

Ella misma defendió que hubiera dos aviones de escolta sobre Los Ángeles. Uno se dedicaría solo a la foto y otro solo al vídeo.

«Fue un baile precioso, alternando alturas e intercambiando posiciones entre los lugares emblemáticos para que los dos captáramos al máximo esas imágenes legendarias», explica.

Cámaras en los asientos traseros

El equipo de imagen lo formaban dos fotógrafos y una videógrafa, los tres del centro Armstrong. Según la NASA, tuvieron un papel destacado en la preparación del vuelo. También ayudaron a elegir qué sitios de California sobrevolaría el transbordador.

Los pilotos de la agencia trazaron la ruta por algunos de los lugares más conocidos del estado. El equipo de imagen, mientras, estudiaba cómo sacar cada plano.

Al Endeavour lo escoltaban aviones F/A-18 y un F-15 de la NASA Armstrong. Los equipos de foto y vídeo iban en sus asientos traseros.

El vuelo exigió mucha planificación previa. Participaron el museo, la autoridad de aviación civil de EEUU (FAA), el aeropuerto de Los Ángeles y el Centro Espacial Johnson.

Del Golden Gate a Disneyland

La ruta pasó por el puente Golden Gate y el Capitolio de Sacramento. También por dos centros de la NASA: Ames, en Silicon Valley, y el JPL de Pasadena. En Los Ángeles sobrevoló el estadio de los Dodgers, el Getty Center, el Memorial Coliseum y el muelle de Santa Mónica.

Miles de visitantes de Disneyland vieron pasar el avión con el transbordador encima a baja altura. Jim Ross, fotógrafo principal del centro Armstrong, lo recuerda bien. «Lo más divertido fue ver la emoción de la gente en tierra mientras sobrevolábamos los distintos lugares», dice.

La fotógrafa Carla Thomas entró en la NASA tras el accidente del Challenger, en 1986. Al ver la multitud que llenaba los alrededores del Capitolio de Sacramento, sintió orgullo.

Thomas preparó el terreno desde un helicóptero de la policía de Los Ángeles. Recorrió toda la ruta para buscar obstáculos.

Planificar el paso por el cartel de Hollywood fue un reto. «Está en la ladera de una colina, con tendidos eléctricos y antenas de radio», cuenta.

El 747 que cargaba transbordadores

El avión que llevaba al Endeavour era el NASA 905, uno de los dos Boeing 747 que la agencia transformó para trasladar sus transbordadores. Según su ficha técnica, fue el primero de los dos: un avión de pasajeros construido en 1970 que la NASA compró a American Airlines en 1974.

Para cargar con la nave, le pusieron tres soportes sobre el fuselaje y dos estabilizadores verticales extra en los extremos de la cola. También le quitaron todo el mobiliario y el equipo interior por detrás de las primeras puertas.

Con el transbordador encima, volaba a unos 4.000 o 4.600 metros. Su autonomía, con reservas, bajaba a unos 1.850 kilómetros.

Ese 747 hizo 70 de los 87 vuelos de traslado del programa. Tras la retirada de los transbordadores, llevó a los museos al Discovery, el Enterprise y el Endeavour.

25 misiones antes del museo

El Endeavour ayudó a empezar el montaje de la Estación Espacial Internacional: llevó sus primeros componentes al espacio. En total hizo 25 misiones y pasó 299 días en órbita, según la NASA.

Dio 4.671 vueltas a la Tierra y recorrió unos 198 millones de kilómetros. Tras aterrizar en Los Ángeles, fue trasladado unos 19 kilómetros por las calles de la ciudad hasta el museo.

Su sede permanente es el nuevo Samuel Oschin Air and Space Center. Allí se verá junto a algunas fotos de aquel último vuelo. La NASA lo presenta como una nave preparada para inspirar a la próxima generación de exploradores.

La NASA también tuvo que mover cohetes por tierra: su oruga gigante de 3.000 toneladas lleva cohetes a la rampa desde 1965. Y las grandes tecnológicas también miran al espacio: Google lanzará sus centros de datos espaciales en el cohete de Jeff Bezos.

En la Tierra, Google ha logrado que su ordenador cuántico gane un juego imposible para cualquier ordenador clásico.

La información y las declaraciones proceden del reportaje de la NASA del 12 de noviembre de 2026. Los datos del avión proceden de la ficha técnica del centro Armstrong. Los de la nave, de la nota de la NASA de septiembre de 2012.

Crédito de las imágenes: NASA/Jim Ross y NASA/Carla Thomas.