Aston Martin mantiene su fe en Honda pese al riesgo a una nueva brecha con Fernando Alonso

Aston Martin no duda. Honda seguirá siendo su proveedor de motores al menos hasta el fin de este reglamento y asumirá el riesgo de una nueva brecha con Fernando Alonso. La escudería prioriza ser el único cliente de su motorista (es el único equipo de la Fórmula 1 asociado con la marca japonesa), que además tiene un historial exitoso en la categoría: 17 títulos en total. El enfado, manifiesto en las radios, del piloto español con la unidad de potencia actual no modifica la estrategia de los de Silverstone.

Honda llegó a Aston Martin para quedarse, pese a sus insuficiencias para desarrollar el motor del AMR26, un trabajo en el que empezaron con mucho retraso y sin el personal que había colaborado al éxito de Red Bull de 2021 a 2024, período en el que Max Verstappen se proclamó cuatro veces campeón del mundo a bordo de un monoplaza con la potencia nipona.

Después de una serie de años siendo cliente de Mercedes, la escudería decidió que era mejor no compartir con nadie y contratar a Honda en exclusividad para así evitar problemas en cadena como los que hemos visto a lo largo de este Mundial en McLaren, Alpine o Williams. Los japoneses han fallado en su regreso a la F1 tras el corte de Red Bull para fabricar sus propios motores, pero no es la primera vez que pinchan y que lo hacen perjudicando a Alonso.

De 2015 a 2017, en su segunda etapa en McLaren, el asturiano ya sufrió un calvario por culpa de Honda. En su primer año, durante el GP de Japón, dejó aquella radio para el recuerdo en la que dijo que el motor era de «GP2», la F2 de entonces. El equipo acabó retirando las unidades de potencia de los nipones y las sustituyeron por Renault, que a día de hoy ya no fabrica motores de F1 tras el batacazo de Alpine.

Del «GP2 engine» a las risas de Singapur

Alonso, que ha aguantado casi toda la temporada las debilidades de Honda, volvió a estallar el pasado domingo en la carrera de Singapur, donde el mapa del motor falló y el Aston Martin gastaba la energía en zonas erróneas. Eso dejaba vendido al asturiano, que se tomó a broma lo ocurrido. «Es tan ridículo…», dijo entre risas. Además, la escudería cambió el turbo porque el español ya reportó en Malasia que estaba a punto de romperse.

Sin embargo, en Aston Martin existe fe en que Honda crecerá. Pedro de la Rosa, embajador del equipo, así lo relató en su entrevista con OKDIARIO: «Hemos apostado por unos socios y es una situación que en el corto plazo quizás ha sido contraproducente. Pero nosotros pensamos en el medio-largo plazo porque tener a Honda significa tener un proveedor de motores exclusivo y oficial para nosotros. Nos va a suponer una ventaja».