Alonso pierde la paciencia con el motor Honda en el GP de Singapur: «Es tan ridículo»

Fin de semana de Fórmula 1 complicado para los españoles. Fernando Alonso y Carlos Sainz se han quedado sin puntuar en el GP de Singapur. El de Williams ha cargado contra la FIA y toma de decisiones en Marina Bay. El asturiano ha vuelto a su realidad más habitual, sufrir con el motor Honda. Durante la carrera, el piloto mostró su enfado y desesperación por radio: «La energía… Es tan ridículo este motor».

La actitud del bicampeón del mundo con Aston Martin está siendo ejemplar, ya que trata de sacar el lado positivo en cada declaración. Sin embargo, hay cosas que no pueden ocultarse en caliente. Al terminar en la 16ª posición, señaló que la unidad de potencia le condicionó por completo: «Perdimos muchos puestos y mucho terreno por la falta de despliegue, tenemos que revisarlo».

Honda tiene una deuda histórica con Alonso. El fabricante japonés no ha cumplido con las expectativas cuando le ha tocado trabajar junto al asturiano. El piloto explica que lo que ocurría en el coche no tenía sentido: «Tuvimos muchos despliegues de energía problemáticos en la carrera, la batería no desplegaba energía en el lugar correcto ni en el momento correcto, especialmente después del virtual safety car».

El AMR26 sigue lejos de su rendimiento esperado. Además del bajo nivel del motor, el monoplaza todavía tiene varios aspectos a mejorar. El asturiano confirma que tuvo otro tipo de limitaciones: «Siempre hay algo más que extraer del coche. Tuvimos un poco de subviraje en la carrera, no logramos solucionarlo».

Alonso recuerda el 2010 contra Vettel

El debate sobre la dificultad para adelantar en Singapur siempre está presente. El bicampeón del mundo muestra su opinión sobre si sería necesario hacer algunos cambios: «No mucho, es un circuito de sábado y siempre fue así. En 2010 tenía 8 décimas de déficit con el Red Bull y mantuve a Vettel detrás 62 vueltas. Hoy por las pantallas he visto muchos adelantamientos, pero me perdí cuando Hamilton perdió tantas posiciones al final».