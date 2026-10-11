Carlos Sainz: «No sé qué le pasa a la FIA este año conmigo y con Williams… nos está tocando todo lo feo»

Carlos Sainz ha pasado un fin de semana lleno de tensión con la FIA. Los problemas comenzaron el viernes, con una polémica decisión que le dejó en la última posición de la clasificación al sprint. Después de la carrera, el madrileño no se ha mordido la lengua para señalar a los responsables: «No sé qué pasa este año con la FIA, a Williams y a mí nos está tocando todo lo feo».

El piloto recuerda lo sucedido en la sprint, en la que varios coches tuvieron problemas con el modo adelantamiento, incluido el suyo. Pese a ello, la sesión no se repitió y le dejó sin opciones el sábado. Además, Nico Hülkenberg se salvó de una penalización pese a estorbarle durante la clasificación del sábado. El ex de Ferrari indica que los criterios están siendo muy diferentes: «Hacer la SQ1 sin potencia, que ayer me estorbasen y no sancionen, cuando a mí me pusieron 3 posiciones sin pensárselo».

La reacción de Sainz no aparece de un momento a otro. El de Williams lleva tiempo saliendo mal parado en las acciones grises, algo que expone con ejemplos: «Los 5 puestos de la bandera amarilla de Bakú, cuando sí que levanté. Está claro que nos ha mirado mal, pero es lo que hay».

El año de los de Grove no está cumpliendo con las expectativas del inicio de temporada. El madrileño reconoce que las malas sensaciones con el equipo son independientes a las decisiones de la FIA, pero quiere que le dejen mostrar su potencial cuando tenga un monoplaza competitivo: «No nos está quitando puntos. Tenemos tantos problemas con el coche que no nos está yendo la vida en ello. Pero esperamos que el año que viene no sea así».

Sainz llegó al límite el viernes

El madrileño se ha ido enfureciendo durante el fin de semana. Su último puesto en la sprint después de un fallo en el software no pasó desapercibido. Después de aquella sesión, el piloto aseguró que los criterios no eran iguales para todos: «A la FIA no le ha importado que la mitad de los coches tuvieran menos potencia. No sé por qué el deporte hace cosas distintas dependiendo de quien este fuera en la primera vuelta o en la Q1».