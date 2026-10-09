Sainz carga contra la FIA tras la polémica clasificación al sprint de Singapur: «No les ha importado»

La FIA se ha convertido en la gran señalada del viernes del GP de Singapur. La clasificación al sprint ha estado marcada por dos errores que dejan una imagen cuestionable de la organización. En primer lugar, un fallo en el Live Timing que ha puesto en peligro la continuidad de la sesión. Después, varios coches han tenido problemas con el modo adelantamiento como consecuencia de un fallo de software. Carlos Sainz ha sido uno de los principales perjudicados tras quedar en última posición.

El sistema estuvo activo durante escasos cinco segundos. La federación ha reconocido que un error humano afectó al rendimiento de varios monoplazas. Sin embargo, no hubo segunda oportunidad para las víctimas. El madrileño expone las consecuencias de este fallo: «La mitad de los coches ha completado la vuelta con medio segundo más de potencia que los demás. Ha vuelto a haber un problema de software en los coches esta vez y nos ha tocado la peor parte».

Sainz no se ha mordido la lengua para denunciar la injusticia. El piloto asegura que los criterios cambian dependiendo del afectado: «A la FIA no le ha importado que la mitad de los coches tuvieran menos potencia. No sé por qué el deporte hace cosas distintas dependiendo de quien este fuera en la primera vuelta o en la Q1».

Las palabras del madrileño son muy claras, considera que si algún piloto de la zona alta hubiera salido perjudicado, las decisiones habrían sido distintas. Además, recuerda el Gran Premio de Sepang, donde un fallo de software provocó perdidas de potencia durante las vueltas de formación, lo que provocó que la salida se retrasase. El de Williams no entiende porque se ha cambiado el criterio.

Los problemas de Sainz van más allá de la FIA

El último puesto de este viernes está claramente relacionado con los problemas con el modo adelantamiento. Sin embargo, la escudería de Grove tiene muchos aspectos que mejorar a nivel interno, algo que el español reconoce: «Hemos hecho una vuelta muy mala. Solo hemos tenido una vuelta y hemos tenido algunos problemas con los frenos en los Libres 1. Hemos tenido que cambiarlos para los SQ1, pero seguíamos teniendo problemas con los frenos y, sí, he bloqueado varias veces».