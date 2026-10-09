El incendio de Indonesia que amenaza el GP de Singapur de F1: «El día se convierte en anochecer»

Los problemas meteorológicos amenazan al fin de semana de Fórmula 1 en Singapur. Los incendios vecinos en Indonesia han dejado una imagen muy preocupante en el circuito urbano de Marina Bay. Durante los Libres 1 de este viernes, se ha podido apreciar una gran cantidad de contaminantes en el aire. Aston Martin destaca el peligro de esta situación en sus redes sociales: «El día se convierte en anochecer».

El jueves ya se pudo ver una gran nube de humo y el problema se ha mantenido durante las primeras sesiones de entrenamiento. Las autoridades han advertido contra la práctica de deportes al aire libre, por lo que el resto de la actividad podría suspenderse si se considera que vulnera la seguridad de los asistentes.

Daylight turns to dusk. #SingaporeGP https://t.co/JHQlFhEH31 — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 9, 2026

Los pilotos han podido solventar la situación durante la primera sesión. Fernando Alonso ha conseguido el 14º mejor tiempo y Carlos Sainz el 15º. Precisamente, el madrileño señaló que tendrían que estar pendientes de las medidas que adopten los expertos: «Leí un poco sobre el tema. En este momento no parece precisamente el lugar más saludable para respirar, teniendo en cuenta la contaminación del aire provocada por los incendios en Indonesia. Pero en estos casos siempre seguimos las indicaciones de las autoridades».

El de Williams también indica que es un problema al que están acostumbrados, pero que en este caso es completamente distinto: «Es un deporte peculiar, porque cuando corremos nos pasamos toda la vida respirando los gases de escape del coche que tenemos delante. Es discutible si se trata de un deporte saludable o no. Pero lo hacemos, nos gusta, huele bien. La nube de humo es otra cosa, por supuesto».

En Malasia ya se han cancelado las clases

Los pilotos pueden estar más acostumbrados, pero el público es uno de los mayores afectados por el humo. Indonesia ha encadenado una serie de incendios forestales desde agosto. Esta crítica situación también está afectando a sus vecinos. De hecho, el Gobierno de Malasia ha cancelado este viernes las clases en cuatro estados y en la capital, Kuala Lumpur. Además, continuarán supervisando los niveles de Índice de Calidad del Aire (API).