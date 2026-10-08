Fernando Alonso desmiente que competirá en el Dakar en 2027: «No creo que sea compatible con la F1»

El regreso de Fernando Alonso al Dakar tendrá que esperar. Al menos así lo ha asegurado el piloto durante la rueda de prensa previa al Gran Premio de Singapur de este fin de semana. Todo parecía cerrado, con Marc Coma como copiloto. Sin embargo, el bicampeón del mundo confirma que competir en las dos disciplinas es demasiado: «He leído esos rumores, pero no creo que sea físicamente posible. No creo que sean compatibles las exigencias de Fórmula 1 con el Dakar».

El asturiano no cierra la puerta al 100%, pero deja claro que ahora mismo no lo ve nada claro. Además, asegura que será él mismo el encargado de anunciar su vuelta en el momento oportuno: «Cuando me enfrente a este reto, lo anunciaré yo, no será un rumor y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado».

A veces el que mucho abarca poco aprieta. En ese sentido, Alonso recalca que competir en el Dakar requiere una implicación total en el proyecto: «Se necesita de una buena preparación para cualquiera de estos retos. Porque aunque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requieren de preparación, determinación y suerte para tener éxito».

La presencia del bicampeón del mundo de F1 supondría un gran impacto para cualquier otra disciplina. Respecto a la posibilidad de otras opciones como el GT3, el asturiano se ha mostrado mucho más tajante: «No GT3, no. Se necesita de una gran preparación».

Alonso tiene un objetivo claro en el GP de Singapur

El piloto consiguió unos puntos milagrosos en el regreso de Sepang al calendario. El de Aston Martin espera seguir acumulando buenas sensaciones, ya que las características de Marina Bay son favorables: «Estar en los puntos y mantener un ritmo competitivo en carrera fue alentador. La situación sigue siendo la que es; este año ha sido duro. Creo que dependerá del circuito, este fin de semana podríamos estar en la pelea, mientras que en otros estaremos en la cola».