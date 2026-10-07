La guerra de Irán pone en peligro la vuelta de Fernando Alonso al Dakar

Fernando Alonso correrá el Dakar 2027… si finalmente se acaba celebrando. El conflicto de Oriente Medio pone en duda la celebración de esta emblemática carrera que se tendrá que disputar en las primeras semanas de enero en Arabia Saudí y desde la organización ya preparan un plan B de ocho etapas por Marruecos en caso de que la guerra se acelere para final de año. Aun así, la idea del bicampeón del mundo de la Fórmula 1 sigue siendo participar en una carrera en la que ya estuvo en 2020.

A falta de confirmación oficial por parte de Fernando Alonso, el piloto español se subirá a un Prodrive, ex Dacia, y carrozado como Aston Martin, para disputar el Dakar 2027, que en un principio se disputará entre el 1 y 15 de enero en Arabia Saudí. El bicampeón del mundo de Fórmula 1 celebrará su continuidad en la Fórmula 1 con la participación en esta legendaria carrera por el desierto en la que ya participó en la edición de 2020, después de su primera retirada.

Ahora Fernando Alonso volverá a estar al volante de uno de los mejores coches de parrilla, ya que la firma británica Prodrive ha heredado el Dacia Sandrider con el que Al-Attiyah ganó el Dakar 2026 y lo vestirá como un Aston Martin. El asturiano tendrá como copiloto a Marc Coma y será compañero de equipo de un Sebastien Loeb que será uno de los grandes candidatos al triunfo en la carrera que en un principio está prevista que se dispute en Arabia Saudí.

El Rally Dakar en peligro por el conflicto de Oriente Medio

Lo único que puede evitar el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1 es el conflicto de Oriente Medio que amenaza la celebración del Dakar, que está previsto para celebrarse entre el 1 y el 15 de enero en Arabia Saudí. Una nueva oleada de ataques entre Israel y Estados Unidos contra Irán podría hacer que se suspenda una carrera organizada por Amaury Sport Organisation (ASO) que ya está trabajando en un plan alternativo: llevarse el Dakar a Marruecos.

El plan B de ASO es un Dakar más corto y que se desarrolle durante ocho etapas por Marruecos. Aun así, a día de hoy no se ha tomado una decisión y el Dakar 2027 se disputará en Arabia Saudí mientras las compañías aseguradoras y los equipos dudan sobre si es la mejor opción ante la situación que se vive en Oriente Medio y los últimos ataques protagonizados por Irán a bases petroleras de la zona del Golfo Pérsico.