Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

En la quinta etapa del Rally Dakar 2026, el aventurero y presentador español Jesús Calleja vivió uno de los momentos más impactantes de su participación en la prueba más dura del automovilismo mundial. Acompañado por su copiloto Eduardo Blanco, Calleja sufrió un violento accidente que terminó con su vehículo completamente destrozado y su aventura en la carrera abruptamente terminada.

El percance se produjo alrededor del kilómetro 271 de la especial cronometrada, en pleno desierto saudí, durante la segunda jornada de la etapa maratón, en la que los equipos compiten sin asistencia externa. El coche en el que viajaban Calleja y Blanco golpeó con fuerza un bache que no había sido adecuadamente señalado en la ruta, lo que provocó que se elevara en el aire y diera varias vueltas de campana antes de estrellarse contra el suelo.

A pesar de la espectacularidad del accidente y los daños materiales sufridos, tanto Calleja como su copiloto consiguieron salir por su propio pie del vehículo, una demostración clara de la robustez de los sistemas de seguridad actuales en este tipo de competiciones.

Tras el choque, Calleja fue trasladado a un hospital para ser sometido a pruebas médicas, donde se confirmó que presenta «hematomas, magulladuras y dolor de espalda», aunque no se detectaron lesiones graves. Según sus propias palabras, está «muy magullado, con hematomas» pero sin daños que pongan en riesgo su salud a largo plazo.

Antes del accidente, Calleja había expresado públicamente su descontento con la organización del Dakar, particularmente con algunos cambios en el reglamento y el orden de salida que, según él, colocaban a pilotos rápidos detrás de vehículos más lentos, aumentando la presencia de polvo y los riesgos asociados. Él mismo vinculó estos factores al peligro que enfrentó en ese tramo de la

El resultado del impacto fue el abandono de Calleja en la competencia, poniendo fin a su participación en esta edición del Dakar, en la que buscaba repetir y mejorar su experiencia en una de las pruebas más exigentes del calendario motor.