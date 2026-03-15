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Las lluvias del mes de febrero han generado una sensación contradictoria entre los pacientes alérgicos. Aunque tradicionalmente se asocian a una mejora de la calidad del aire y a una reducción del polen en suspensión, muchas personas han experimentado un aumento de síntomas tras los episodios de precipitaciones intensas. Esta aparente paradoja tiene una explicación médica y depende tanto del momento como de las condiciones meteorológicas asociadas.

Así lo ha explicado a OKSALUD la doctora Marcela Santaolalla Montoya, jefe de Equipo de Alergología en el Hospital Universitario HM Sanchinarro, quien detalla que la lluvia puede tener un doble efecto. De manera inmediata se produce un «efecto lavado», al contribuir a depositar el polen en el suelo y limpiar parcialmente el ambiente. Sin embargo, la humedad asociada a las lluvias intensas favorece la proliferación de hongos y ácaros del polvo, alérgenos que pueden exacerbar la sintomatología.

PREGUNTA.- Tras las últimas lluvias, muchas personas refieren más síntomas alérgicos. ¿Por qué la lluvia puede intensificar la sintomatología en pacientes alérgicos?

RESPUESTA.- La lluvia puede provocar distintos efectos en cuanto a la alergia. De manera inmediata, por un lado produce un «efecto lavado» o de limpieza ambiental al contribuir a depositar el polen en el suelo. Por otro lado, la humedad que acompaña a las lluvias intensas puede provocar la proliferación de hongos y ácaros del polvo, que a su vez pueden exacerbar síntomas alérgicos. A posteriori, la lluvia intensa de estos meses va a provocar un repunte de los niveles de polen en los meses de primavera por el crecimiento exuberante de hierbas, plantas, árboles y arbustos y se prevé que se intensifique la sintomatología.

P.- ¿Cómo puede diferenciar un paciente una alergia estacional de un resfriado común o una infección respiratoria?

R.- Con frecuencia son indistinguibles, especialmente en los meses invernales en que ambos son muy prevalentes. No obstante, las infecciones respiratorias suelen tener una duración aproximada de entre 5-7 días y suelen acompañarse de malestar general, fiebre y cefalea de manera más frecuente que la alergia.

Los síntomas propiamente alérgicos suelen extenderse más en el tiempo al coincidir con los periodos de polinización y responden mejor al tratamiento antialérgico.

P.- ¿Es cierto que la lluvia «limpia» el ambiente de polen o puede, en algunos casos, empeorar los síntomas?

R.- Ambas cosas son ciertas. Como he señalado antes, por un lado se produce un efecto lavado que limpia el ambiente, pero, por otro lado, la humedad asociada a las lluvias favorece la proliferación de otros alérgenos como hongos y ácaros. En lluvias tormentosas, además, el viento transporta el polen a altas concentraciones y se asocia a crisis asmáticas.

P.- ¿Qué perfil de paciente está notando más este aumento de síntomas tras las lluvias? ¿Hay más casos nuevos o más descompensaciones?

R.- Todos los pacientes alérgicos al polen de invierno, como el de las cupresáceas, pueden tener síntomas. Este polen es altamente alergénico e irritante y vemos síntomas muy intensos de rinoconjuntivitis y asma y con frecuencia sobreinfecciones añadidas por la gran inflamación que provoca. Además, dada la amplia distribución de estas especies, cada año se diagnostican nuevos alérgicos a las mismas.

P.- ¿Qué medidas prácticas recomienda para controlar los síntomas en estos días y cuándo debería consultarse con un alergólogo?

R.-En la medida de lo posible, se deberá evitar permanecer en el exterior durante largos periodos de tiempo. En los días que se prevea una gran exposición, se recomienda el uso de mascarillas y gafas para disminuir el contacto del polen con las mucosas. Se debe iniciar un tratamiento sintomático completo. Se debe acudir al alergólogo si no se controlan los síntomas, tanto para hacer un correcto diagnóstico y tratamiento sintomático como para valorar el inicio de inmunoterapia específica.