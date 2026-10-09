Así es el circuito urbano Marina Bay del GP de Singapur del Mundial de F1: perfil, curvas, kilómetros, la vuelta rápida…

Este fin de semana también hay Fórmula 1. Entre el 9 y el 11 de octubre se celebra el Gran Premio de Singapur, que se celebrará en el circuito urbano de Marina Bay, que es sede de esta carrera desde el año 2008. El conocido oficialmente como Marina Bay Street Circuit se encuentra ubicado junto al puerto de la ciudad y su trazado es similar al legendario circuito de Mónaco o al que en su día se diseñó en la ciudad de Valencia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el circuito urbano de Marina Bay en el Gran Premio de Singapur.

Después de Bakú y Malasia, la Fórmula 1 enlaza su tercera semana consecutiva de carreras con la celebración del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Esto es debido a que el GP de Baréin se aplazó en su día por el conflicto de Oriente Medio y se colocó en el calendario entre estas dos carreras por la cercanía de Malasia con estas dos localidades, en las que sus aficionados han podido disfrutar de la F1 en las últimas semanas.

Kimi Antonelli llega como líder del Mundial a esta carrera con 321 puntos en la clasificación. El joven piloto italiano está delante de su compañero George Russell (236 puntos), Lewis Hamilton (214) y de Max Verstappen, que es quinto en el Mundial con 188 puntos. El piloto de Red Bull, que ganó en el circuito de Malasia, sigue con el sueño de la remontada en las últimas carreras de este Mundial dominado hasta la fecha por Mercedes.

En qué circuito se corre el GP de Singapur de F1

El GP de Singapur de F1 se celebra en el circuito urbano de Marina Bay y fue el primero en celebrarse en horario nocturno.

En dónde está el circuito urbano Marina Bay

El circuito de Marina Bay está ubicado cerca del puerto de Singapur y en su día fue diseñado con un estilo similar al trazado del GP de Mónaco o la que en su día se diseñó para albergar el GP de España en Valencia.

Perfil del circuito urbano Marina Bay: curvas, ancho de pista, cuántos kilómetros tiene…

El circuito urbano Marina Bay tiene una longitud de 4.927 kilómetros y un total de 19 curvas. Tiene una capacidad para 90.000 espectadores. En el año 2023, este circuito sufrió una modificación que recortó cuatro curvas de 23 hasta las 19 actuales.

Cuántas vueltas hay que dar en el GP de Singapur de F1

En el GP de Singapur de F1 hay que dar un total de 62 vueltas al circuito urbano de Marina Bay.

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Singapur de F1

Lewis Hamilton, ganador en 2025 del GP de Singapur, ostenta el récord de la vuelta rápida tras parar el crono en 1:33.808 con su Ferrari SF-25.