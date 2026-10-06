Conoce las fechas, los horarios y cómo ver por televisión en directo el GP de Singapur del Mundial de Fórmula 1 2026 El GP de Singapur del Mundial de Fórmula 1 2026 se correrá en el Circuito urbano Marina Bay

El Mundial de Fórmula 1 2026 está llegando a su fin, pero antes de pensar en eso tenemos que centrarnos en el GP de Singapur, que promete ser emocionante y tener de todo, ya que es de esas jornadas que son especiales porque hay carrera al sprint. El título parece decidido, pero aún puede ocurrir de todo y es por ello que los aficionados a este deporte siguen vibrando cada fin de semana. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Circuito urbano Marina Bay.

Horarios del GP de Singapur: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Singapur, que corresponde a la decimoséptima jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se celebrará en el Circuito urbano Marina Bay. Se viene un fin de semana emocionante, ya que habrá carrera al sprint y hay que destacar que hace unos días en Sepang logró llevarse el triunfo Max Verstappen, aunque Kimi Antonelli sigue siendo el líder indiscutible de la clasificación.

Viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubre arrancará este GP de Singapur con la primera sesión de entrenamientos libres, la única prueba en la que los pilotos podrán familiarizarse con el Circuito urbano Marina Bay. Y es que unas horas después tendrán que subirse a sus monoplazas para pelear en la clasificación de la carrera al sprint, así que este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026 pinta bastante bien.

Entrenamientos libres 1: 10:30 – 11:30 horas.

Clasificación para la carrera al sprint: 14:30 – 15:14 horas.

Sábado 10 de octubre

Será el sábado 10 de octubre cuando los Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía se enfrentarán a la carrera al sprint de este GP de Singapur, donde se repartirán los primeros puntos del fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026. Lo cierto es que después en el Circuito urbano Marina Bay también se celebrará la clasificación para la carrera del domingo.

Carrera al sprint: 11:00 – 12:00 horas

Clasificación del GP de Singapur: 15:00 – 16:00 horas.

Domingo 11 de octubre

Lo más esperado está reservado para el domingo 11 de octubre, ya que se disputará la carrera del GP de Singapur de este Mundial de Fórmula 1 2026. Lando Norris, George Russell o Lewis Hamilton pelearán por llevarse el triunfo y así mejorar su posición en la clasificación del campeonato, aunque son conscientes de que no será nada sencillo. La carrera comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los participantes tendrán que dar 62 vueltas al Circuito urbano Marina Bay.

GP de Singapur: 14:00 horas (62 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Singapur de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

Dazn es el medio de comunicación que tiene en su poder los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda durante todo el Mundial de Fórmula 1 2026. Los entrenamientos libres, las clasificaciones y las carreras del GP de Singapur se puede ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que está disponible en diferentes operadores de pago, por lo que no se podrá ver ni en abierto ni gratis por la TV en España. Los clientes de esta plataforma van a poder descargar en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV la aplicación para poder seguir en vivo online y en streaming todo lo que ocurra en el Circuito urbano Marina Bay.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra durante este fin de semana del Mundial de Fórmula 1 2026. Vamos a narrar en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación, de la carrera al sprint y del GP de Singapur. Cuando acabe cada prueba publicaremos sus respectivas crónicas y también compartiremos las reacciones de los protagonistas que nos lleguen desde el Circuito urbano Marina Bay, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Singapur de F1

Además, todos aquellos aficionados que tengan cosas que hacer y que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026 deben saber que podrán escuchar gratis por la radio todo lo que suceda en el Circuito urbano Marina Bay. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrán conectar con Asia para contar todo lo que esté ocurriendo en el GP de Singapur.

Circuito del GP de Singapur de F1

El Circuito urbano Marina Bay será el escenario donde se celebrará la decimoséptima prueba del Mundial de Fórmula 1 2026, que es este vibrante GP de Singapur. El primer Gran Premio que acogió este trazado fue en 2008. Su longitud es de 4,927 kilómetros y consta de 19 curvas. Los pilotos tendrán que dar 62 vueltas a este recinto deportivo en el que Lewis Hamilton, en 2025, consiguió parar el cronómetro en 1:33:808.