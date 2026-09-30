El nuevo salario de Fernando Alonso sale a la luz: el más alto de su carrera en la Fórmula 1

La continuidad de Fernando Alonso en Aston Martin le supondrá una buena inyección económica al piloto asturiano. El nuevo contrato del bicampeón de Fórmula 1 con la escudería británica será el más lucrativo de su carrera. Este martes se confirmó que Alonso seguirá un año más vinculado al equipo Aston Martin, repitiendo dúo con Lance Stroll de cara a 2027. Será la vigesimocuarta temporada del español en la categoría más prestigiosa del automovilismo.

A sus 45 años, Fernando Alonso alcanzará el pico salarial de toda su carrera en la Fórmula 1 durante más de dos décadas. Su tope estuvo durante su segunda etapa en McLaren, entre 2015 y 2018, en la que percibió entre 38 y 40 millones de euros. Ahora, el piloto ovetense superará este registro y la barrera de los 40 millones de euros por temporada. Con esta renovación por un año, Alonso se situará en el podio de mejores pagados de la parrilla de F1.

En lo más alto de la pirámide salarial se sitúan Max Verstappen y Lewis Hamilton. El neerlandés, tras su sonada renovación con Red Bull, se ha disparado entre los 92 y 115 millones de euros anuales, según las primeras estimaciones que han trascendido. El grueso de su nuevo contrato hasta 2030 podría alcanzar un monto total de 460 millones. Unas cifras que le sitúan como el mejor pagado de la historia de la Fórmula 1. Respecto al piloto de Ferrari, sus emolumentos en la escudería italiana alcanzan los 60 millones. Por detrás de ambos, Fernando Alonso escala hasta la tercera posición.

La notable subida salarial del piloto ovetense le hará superar los 40 millones de euros, según ha adelantado Mundo Deportivo. Con su nuevo contrato, Alonso supera a Lando Norris, vigente campeón del mundo con McLaren, y a Carlos Sainz, después de su última renovación con Williams. Las ganancias fijas del piloto español superán también las de George Russell y Charles Leclerc, ambos con un salario de 34 millones de euros por año. La mejora más considerable es respecto a su salario de 2026, que se situaba en torno a los 20 millones de euros. Tras su renovación por un año, Alonso pasará a ser el deportista español con mayor salario base.

El precio de ser la cara de Aston Martin

El decepcionante rendimiento de Aston Martin y, especialmente, del motor Honda pudo precipitar el final de Alonso en el equipo y cerrar su etapa en la Fórmula 1. Se esperan mejoras sustanciales en el rendimiento del monoplaza de cara a 2027. La confianza de Lawrence Stroll, propietario, y de Adrian Newey, Director de Equipo de Aston Martin, ha sido clave en su decisión. Fernando Alonso empezará su quinta temporada en Aston Martin, y su vigesimocuarta en la F1, con la ilusión intacta por seguir demostrando que, a sus 45 años, sigue teniendo fuelle para competir con los mejores si las prestaciones del monoplaza le acompañan.