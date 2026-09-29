Fernando Alonso: «No creo que 2027 sea mi último año, aún tengo un extra sobre los demás pilotos»

Fernando Alonso continúa un año más. Así lo ha desvelado el propio piloto en un vídeo publicado por Aston Martin. De esta forma, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 zanja el debate sobre su continuidad en el Gran Circo. Aunque ha firmado sólo por una temporada, el asturiano abre la puerta a continuar otro año más todavía: «No creo que 2027 sea mi último año».

«Voy a seguir en la Fórmula 1 el año que viene. Después de pensarlo durante varios meses, creo que es la decisión acertada. La que me pedía el cuerpo, la que pienso que debía tomar», empezó diciendo el español en una entrevista tras anunciarse su renovación con los verdes. Es la noticia del año en la F1. El mejor piloto de la parrilla y uno de los mejores de la historia seguirá en el paddock otro año más, pese a que reconoció que no disfruta con estos coches.

«No he disfrutado este año ni disfruto con estos coches, eso es cierto y lo he dicho muchas veces. Al mismo tiempo, creo que tengo que acabar un trabajo que empezamos en Aston Martin, que tenemos todos los ingredientes para tener éxito con la fábrica, con el túnel de viento, con Adrian Newey y con todos los socios que tenemos. Necesitamos poner las cosas en su sitio, poco a poco. Este año hemos empezado con el pie izquierdo, pero no quiere decir que esto no vaya a cambiar rápidamente, y quiero ser parte de ese proyecto», añadió.

Durante la entrevista en AS, le preguntan si solo ha renovado por una temporada más, a lo que Alonso responde: «Sí, porque con este equipo tengo la ventaja de que para mí son familia. Conozco a Lawrence (Stroll, propietario) desde hace 15 años, y a Lance (Stroll, su compañero) desde que tenía 12 años y estaba en la academia de Ferrari. Tenemos una foto de cuando Lance me llegaba por la cintura. Hablamos cada semana de mil temas, no solo de la F1. Hablamos de coches de calle, hicimos el Valliant hace un año, tenemos muchas cosas y no se trata ni de un año más ni de diez. Voy a estar con Aston Martin mucho tiempo, veremos en qué posición. Al volante o detrás, ya lo decidiremos».

No obstante, no lo ve como su último contrato en la F1: «No, creo que no será el último año en Fórmula 1. Lo pienso así. Disfruto ahora, tengo una buena eficiencia de viajes y compromisos, de márketing… tengo más experiencia ahora y me organizo mejor. Creo que puedo seguir varios años». En esta decisión ha pesado mucho el cántico de «un año más» de la afición en Montmeló y la vuelta de despedida en Madring.

«Mucho, mucho. Sobre todo la de Barcelona. Tengo que decir que sí fue un punto de inflexión. No tenía la decisión tomada, ni me había parado a pensar, pero cuando estaba en el fan forum, que fue el momento más especial del fin de semana, me tocó la fibra ver a todos los aficionados. Ellos creen en mí, tienen una ilusión intacta por la Fórmula 1 y por mis resultados. La percepción que tuve en ese momento en Barcelona fue que la gente no iba a disfrutar del gran premio por si fuera el último, sino que estaban ilusionados como si estuviese al inicio de mi carrera», dijo.

«La llama de la Alonsomanía y de la F1 en España está muy viva. Ni mucho menos vi una decadencia o una sensación de nostalgia por parte de nadie. Estaban todos a tope, como si estuviésemos empate a cero y el partido estuviese al descanso. No pensaba que estuviésemos en la prórroga», explicó el mejor piloto español de F1 de todos los tiempos.

Por último, comentó que «a mí también me gusta ganar, tuve que parar en la Fórmula 1 para subirme a otros coches y ver realmente si seguía teniendo ese espíritu competitivo, y el talento para conducir coches rápidos. Hasta uno mismo puede pensar que quizás las cosas ya no me salen como antes. Ahí, cuando dejé la F1, me sirvió para darme cuenta de que me gusta correr y se me da bien lo que hago. Volví a la F1 y quizás desde fuera siempre es repetitivo porque se consigue el mismo resultado, o yo puedo perder la motivación también».

«Hay fines de semana con más o menos motivación, depende de muchas cosas. Los pilotos tenemos días buenos y mejores. Lo que sí es cierto es que cada vez que me subo al coche, veo cosas y siento cosas que me parece que tengo un extra respecto a los otros en la pista. Entonces, cuando me llega el momento de pensar si quiero seguir corriendo o no, me es muy difícil parar ahora, porque no veo ningún motivo para parar. No veo ningún motivo en el que alguien sea superior a mí en todos los aspectos técnicos de la pista, de la conducción. En las cámaras on-board que veo, los adelantamientos que me hacen o hago yo, las salidas… no veo que haya perdido ese extra. El día que lo pierda, seré el primero en darme cuenta», concluyó.