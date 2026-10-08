Aston Martin F1 se rinde ante la capacidad resolutiva de Alonso: «Es de esos pilotos»

Fernando Alonso ha demostrado durante toda su carrera que tiene la capacidad para sacar oro de la nada. Sin embargo, para competir en la Fórmula 1 es necesario que el monoplaza acompañe, algo que Aston Martin no ha conseguido este 2026. Pese a ello, el bicampeón del mundo logró un inesperado octavo puesto en el regreso de Malasia al calendario. En la rueda de prensa previa al GP de Singapur, el jefe de pista de Aston Martin, Mike Krack, señala la importancia de tenerle en el equipo: «Fernando es de esos pilotos que, si se presenta una oportunidad, no la deja escapar».

El asturiano sabe que le quedan pocas opciones para puntuar esta temporada, pero tiene esperanzas de repetir en el top 10 en Marina Bay: «Estar en los puntos y mantener un ritmo competitivo en carrera fue alentador. La situación sigue siendo la que es; este año ha sido duro. Creo que dependerá del circuito, este fin de semana podríamos estar en la pelea, mientras que en otros estaremos en la cola».

Aston Martin tiene claro que Alonso está comprometido al 100% con el proyecto, ya que ha comunicado que ha desmentido que vaya a competir en el Dakar, puesto que no lo ve compatible con las exigencias de la Fórmula 1. Krack confirma que es una de sus piezas más valiosas: «Se nota en la forma en que hacemos los análisis posteriores a la carrera y en cómo plantea las preguntas; se percibe que él siente que algo es posible. Es difícil de describir, pero se siente».

Alonso no puede cometer errores

La escudería de Silverstone quiere aprovechar las características del AMR26 en Singapur. El jefe de pista reconoce que hay opciones, pero advierte que no hay margen para fallar: «Además, es un formato Sprint, lo que también conlleva sus propios desafíos, y aquí siempre existe la incógnita del clima, así que creo que puede ser una oportunidad. Tampoco se pueden cometer errores, pero, con todo, afrontamos este fin de semana con bastante confianza».