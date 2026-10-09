Max Verstappen se lleva la pole al Sprint en Singapur: Alonso llega a la SQ2 y Sainz saldrá último

Max Verstappen sigue exprimiendo al máximo el monoplaza de Red Bull. El neerlandés se ha llevado la pole al sprint del GP de Singapur con un imponente 1’31″156. George Russell y Charles Leclerc completan el podio de Marina Bay. Andrea Kimi Antonelli tendrá que remontar desde la séptima plaza. Respecto a los españoles, Fernando Alonso ha sido el mejor parado, aunque ha tenido que conformarse con el 15º puesto.

Carlos Sainz se ha llevado la peor parte del viernes. El de Williams tendrá que salir desde la última posición tras una sesión para el olvido. La FIA también tuvo un protagonismo negativo, ya que el Live Timing se ha estropeado y ha retrasado la clasificación. Además, varios pilotos han tenido problemas con el nuevo ‘modo adelantamiento’.

El fin de semana en Marina Bay está siendo muy llamativo, principalmente por la presencia de una gran cantidad de humo. Los incendios vecinos en Indonesia han dejado una imagen muy preocupante en el circuito urbano. Las escuderías están pendientes de la evolución de la situación, ya que las autoridades podrían optar por suspender el Gran Premio. Aston Martin ha destacado el peligro en sus redes sociales: «El día se convierte en anochecer».

Mercedes no va a tener unos días sencillos. Max Verstappen se ha metido en la pelea y el ritmo de los Ferrari y McLaren también está siendo muy competitivo. Por lo tanto, se espera una pelea intensa por el liderato en Singapur. La sprint servirá para sacar conclusiones de cara a la estrategia del domingo.

Fernando Alonso saca el máximo partido de Aston Martin

El asturiano sabe que el monoplaza no acompaña, pero demuestra que es capaz de encontrar milésimas en cada curva. La comparativa más directa es con Lance Stroll, que ha sido casi dos segundos más lento en la misma prueba y con el mismo coche. El bicampeón del mundo buscará repetir en la Q2 para tener opciones el domingo.