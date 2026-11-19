Este miércoles 18 de noviembre, el escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido el invitado de El Hormiguero en Antena 3. El escritor ha ido a presentar su última novela, La hipótesis más peligrosa y, además de hablar de su última obra literaria, el académico ha hecho un análisis de la situación política actual de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

n mi opinión, el problema fundamental es que España perdió la batalla en la educación, pero no ahora, sino hace 50 años. Para fabricar ciudadanos críticos, libres y con cabeza, hace falta una educación esmerada desde los colegios. Hacerles leer, hacerles comprender, hacerles identificar, que no sean manipulables fácilmente», ha reflexionado Arturo Pérez-Reverte sobre la sociedad española actual.

Sobre nuestra educación social, el autor de La reina del sur ha dictaminado: «Hemos creado una generación de adultos españoles con muy poco criterio intelectual, con muy poca capacidad de análisis crítico y los manipulas muy fácilmente. Por eso es tan grave, porque la educación no se resuelve en dos días, sino que se crea durante muchas generaciones. Y esa batalla la hemos perdido. Por eso creo que el futuro no va a ser muy agradable».

La referencia seriefila para definir a Pedro Sánchez

Cuando Motos le ha preguntado sobre los políticos actuales y, en concreto, sobre Pedro Sánchez, Pérez-Reverte ha definido al presidente del Gobierno haciendo gala de su cultura en serie de televisión: «Pedro Sánchez tiene un modelo en el que se inspira. Tiene una referencia clarísima. Sánchez ha visto House of cards y quiere ser Frank Underwood. Y Robin Wright es Begoña Gómez. El comportamiento de Sánchez se ajusta a una manera asombrosamente fiel al personaje de House of cards. Mi opinión personal, y puedo estar equivocado, sin duda, es que esa serie ha influido en Sanchez». «. Solo los seguidores de la serie de Netflix podrán sentir terror ante tales afirmaciones…

Sobre otros políticos, el escritor ha dicho: «Para mi los mejores parlamentarios son Cayetana Álvarez de Toledo, Rufían y Felix Bolaños».

Además, Pérez-Reverte ha dicho: «La izquierda de antes, con Julio Anguita, Gerardo Iglesias, Santiago Carrillo, esa izquierda sólidamente dura y cruel, fue la que hizo que Franco tardara tres años en ganar la guerra. Con la izquierda de ahora, Franco tardaría tres días. ¿Te imaginas a Pablo Iglesias en la Guerra Civil? Yo no lo veo en el frente».