Deco, director deportivo del Barcelona, ha revelado este miércoles que Luis Díaz fue el fichaje que más le dolió no hacer, por delante de Julián Álvarez o Bernardo Silva, jugadores por los que peleó la entidad culé este pasado verano. El club azulgrana ha intentado fichar al extremo colombiano hasta en tres ocasiones, cuando estaba en el Porto y en el Liverpool. Nunca lo logró y a día de hoy sigue brillando con su fútbol en el Bayern de Múnich.

Le pusieron tres nombres a Deco tras ser preguntado por el fichaje que no realizó y más le dolió, y eligió sin dudar a Luis Díaz. El extremo colombiano ha demostrado durante los últimos años que es un extraordinario futbolista. Sobre la mesa, el director deportivo del Barcelona también tenía los nombres de Julián Álvarez y Bernardo Silva, dos fichajes que intentó el Barça el pasado verano y que tampoco pudo realizar. Con esta declaración se demuestra que Luis Díaz fue una prioridad para Deco en su día muy importante.

Deco, junto a Bojan, repasó la actualidad de mercado en el Barcelona en una entrevista realizada en Catalunya Radio: «No hemos previsto la salida de Balde este invierno. ¿Iremos a por Nico Schlotterbeck? Es mejor NO hablar de él, si no su precio subirá».

«¿Fichar a un central en enero? Todo es posible. Es cierto que las lesiones han complicado las cosas, y por supuesto tenemos que analizar, sentarnos con el entrenador y decidir. Para ir en enero, tenemos que saber muy bien qué estamos buscando», señaló el director deportivo luso.

Deco es optimista con su Barcelona

«¿Cómo de satisfecho estoy con el equipo actual? Diría que un 10. Tenemos prácticamente todo lo que queríamos. Este ha sido el primer año en que hemos podido planificar con antelación. En años anteriores, debido al FFP, no podíamos», confesó Deco en esta entrevista.

«Un equipo como el Barça que aspira a ganar no puede sufrir por falta de jugadores. Quedamos eliminados en cuartos de final de la Copa del Rey, y hace dos años en semifinales de la Champions», añadió el director deportivo culé.