Julián Álvarez, de «sueño» a ser la pesadilla del Barcelona

El Mundial de Julián Álvarez o el sueño de una noche de verano que diría Shakespeare, como prefieran interpretar la secuencia. El guion cronológico marca que el delantero argentino, en pleno Mundial y con su país imbuido de lleno en la pelea por otra estrella, decidió monopolizar a través de la palabra los focos que su fútbol no copaba. Cabe recordar que solo marcó un gol en todo el Mundial. «Lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño», vociferó al mundo con voz temblorosa.

Su sueño pasaba por cambiar las franjas rojiblancas por las azulgranas del Barcelona, pero, pese a las intenciones, prevaleció el contrato que le une al Atlético hasta 2030 y cuya cláusula de rescisión 500 millones de euros firmó voluntariamente en 2024. Comenzó entonces el juicio de la grada, que le recuerda su animadversión cada vez que su nombre se escucha por megafonía. Cierto es que el correr de los partidos ha ido amainando los silbidos y este domingo, ante el club de su sueño, tiene la oportunidad de ser su pesadilla de nuevo.

A ningún equipo le ha marcado más goles desde que aterrizó en España. Cuatro tantos y dos asistencias en todos los formatos. Liga, Copa del Rey y Champions. En el Metropolitano y en el Camp Nou. La temporada pasada redondeó la goleada copera y puso la eliminatoria continental patas arriba en el feudo azulgrana. Y hace dos cursos vio puerta en el caudaloso empate copero (4-4) en Montjuic y en el duelo liguero en el Metropolitano. Este domingo tendrá la ocasión de finiquitar el sueño de una noche de verano.

En el Atlético, con Simeone a la cabeza, le ven «muy bien» y señalan el «partido a partido» como receta para sellar la paz definitiva con la afición. Tras un inicio de temporada a caballo entre el bajón anímico y la apatía deportiva —solo dos goles—, se refugió en el clan argentino del vestuario con el ‘Cuti’ Romero, Musso, Giuliano y el propio Simeone, quien siempre ha remado a favor de causa. Barcelona, Metropolitano y liderato en juego, inmejorable ocasión para Julián Álvarez.

El Barcelona no echa de menos a Julián

El pasado verano, el Barcelona hizo todo lo posible para fichar a Julián Álvarez, pero no pudo conseguirlo. Hizo varias ofensivas, todas en vano. Ahora, en el Metropolitano y con el liderato en juego, el delantero argentino se verá las caras por primera vez con el cuadro azulgrana.

Pero la realidad es que el Barcelona no está echando de menos a la araña. Necesitaba un nueve, sí, tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres. Pero lo ha encontrado en la figura de Raphinha, que es pichichi de la Liga con 15 goles en 10 partidos, promediando más de un gol por duelo. Supera por mucho los números del argentino y por ello en Can Barça no van a llorar por no tenerle. Ahora es pasado, aunque el morbo por el duelo estará más que presente este domingo.