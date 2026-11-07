Flick antes de visitar al Atlético: «Julián Álvarez es fantástico… pero juega con ellos»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del Atlético de Madrid – Barcelona de este domingo en el Metropolitano con el liderato en juego. El técnico alemán trató un partido que decidirá el liderato por la Liga.

«Eric García podría empezar y los dos estarán en la plantilla para mañana. Creo que Eric puede ser titular, pero ya veremos», confirmó Hansi Flick sobre la presencia de Eric y Christensen en la convocatoria para viajar a Madrid.

Sobre el sustituto de Rodri: «No he decidido si De Jong será titular. Es bueno pensarlo por la noche. Sabemos su calidad, pero también la de Bernal. Lo hizo muy bien en el último partido y me está gustando mucho».

«Frenkie puede jugar en varias posiciones, no solo como ‘6’. Son similares. Frenkie tiene más experiencia, pero con balón los dos tienen confianza y convicción. Bernal lo ha hecho muy bien y sabe en qué zona debe estar. Estoy muy contento con él, pero también que haya vuelto Frenkie. Tenemos que buscar el once titular adecuado, tenemos tiempo para tomar la decisión», añadió el alemán.

Más sobre la baja de Rodri: «Siempre puedes hacer las cosas mejor, pero en este caso hablé con el jugador y gestionamos sus minutos. Es un jugador con experiencia y hablamos. Acordamos estas cosas. No puedo hacer más. Cuando ves los resultados, piensas que podrías haber hecho las cosas de otra manera, pero eso ya es pasado».

«Cada partido es importante. En Liga tenemos tres o cuatro equipos excelentes que están cerca en la clasificación. Es importante ganar en el Metropolitano; es nuestro objetivo. Haremos todo lo posible para ganar. Queda mucho para el final de temporada. Iremos allí a ganar, pero ellos son un equipo fantástico con un entrenador magnífico. Será un partido exigente», comentó Hansi Flick sobre su rival de este domingo.

Sobre resultados previos contra el Atlético: «Eso es el pasado. Para mí no es relevante. Lo importante es lo que pasa mañana, que jugamos contra un equipo fantástico. Queremos ganar para ser primeros durante el parón de selecciones. Hemos trabajado duro y queremos demostrar nuestros puntos fuertes».

Sobre Raphinha: «No hay palabras para él. Es la mejor situación para el club y para Raphinha. Agradezco su renovación. Es un jugador fantástico, nuestro capitán, y es muy importante para nuestro club».

«Julián es un jugador fantástico, pero juega en el Atlético y me tengo que centrar en mi equipo», comentó el entrenador germano sobre el delantero argentino, pretendido por el Barcelona el pasado verano.

Más sobre Julián: «No hablo de jugadores que son de otros equipos. Yo me centro en mis jugadores y estoy muy contento con la situación del equipo. Tenemos muchas opciones en ataque. No hay más que decir».

Sobre Gordon: «Nos da mucho con balón. Mantiene la posesión y no comete errores. Creo que puede ser un poco más egoísta en el tercio final de campo. En los últimos partidos lo ha hecho muy bien y ha subido su nivel. Estoy contento con lo que está haciendo».

«Esperábamos que se recuperara más rápido, pero tenemos que ir con calma. Hay que estar pendiente de su evolución. Esperemos que pueda estar disponible después del parón de selecciones», dijo Flick sobre el estado físico de Jules Koundé.

«Nunca jugó de lateral, pero físicamente y técnicamente es un gran jugador. Gracias a La Masia, por cómo educan a los jugadores y la actitud que tienen. En su banda tiene a Lamine y lo hace muy bien. Tiene el nivel para jugar este partido. Contra el Aston Villa jugó a nivel top. Podría jugar este sábado», comentó sobre la situación de Brian Fariñas.