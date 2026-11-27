Sonia Bermúdez ya está lista para cerrar el año con los amistosos frente a Chile y Venezuela. La seleccionadora presentó la última convocatoria del 2026 y no dejó a nadie indiferente, con las ausencias de Alexia Putellas, Mapi León, Paredes, Cata, Ona y Athenea del Castillo. Durante la previa del partido ante Chile, explica que cada encuentro es clave de cara al Mundial del año que viene.

La entrenadora explicó que la lista con múltiples novedades se debía a un tema de gestión, aunque tenía confianza plena en las jóvenes debutantes. La madrileña señala que será difícil hacer descartes, ya que la competencia es muy alta: «Intentamos ajustar a lo que necesitamos para cada momento. Hay 50-60 futbolistas preparadas para estar con nosotros en cualquier momento, es muy bueno para la selección. Es normal que te tachen de favorita. Estamos para intentar ser la tercera selección que repita Mundial».

España tendrá que mostrar su calidad en la zona de tres cuartos, algo que advierte Bermúdez: «Sabemos que son dos equipos que nos van a exigir mucho talento en el último tercio. Equipos que esperamos que se metan atrás con una línea de cinco. Nunca nos hemos enfrentado, de cara al Mundial les podemos tener. Son diferentes situaciones de juego que estamos buscando, que demanden otras situaciones de juego».

Pese a toda la competencia de cara a encontrar un billete para el Mundial, la seleccionadora resalta el buen ambiente del grupo: «Me ha gustado mucho los días de entrenamiento. El ritmo ha sido muy alto, muchas ganas, las veteranas ayudando a que las jóvenes se sientan arropadas. Tenemos veteranas que nos hacen el camino muy fácil al cuerpo técnico. Vienen con mucha ilusión, sabes que vas a la mejor selección del mundo, que te llamen sabes que estás haciendo las cosas bien en tu club. Pedimos que hagan lo que hacen en su club. Será difícil decidir el once, todas están muy bien».

Dos amistosos llenos de debuts

Lucía Rodríguez, Silvia Cristóbal, Aicha Camara, Bartel, Sara Ortega, Cecilia Marcos y Daniela Agote son las novedades de la convocatoria. Bermúdez confirma que darán minutos a todas: «Son partidos muy importantes para nuestra preparación. Somos un cuerpo técnico que damos oportunidad a las futbolistas cuando mejor están. Pueden debutar hasta siete futbolistas, y queda mucho para ese Mundial, hay un abanico muy grande de futbolistas que pueden estar en Brasil. La lista es abierta, las jugadoras se lo ganan en el campo».