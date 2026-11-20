La Selección vuelve a escena con Aitana Bonmatí como principal novedad en la convocatoria ofrecida por Sonia Bermúdez. España regresa con la preparación para el Mundial 2027 con múltiples novedades, en una ventana idónea para hacer pruebas en la que se medirán a Chile y Venezuela y que será la última antes de volver a la competición oficial, con la Liga de Naciones que vuelve en marzo. Entre las múltiples bajas importantes destacan Mapi, Paredes, Cata, Ona, Alexia Putellas y Athenea.

La centrocampista del Barcelona es una de las novedades para esta lista, en la que vuelven varias futbolistas que no pudieron estar en la anterior por lesión. Vicky López y Mariona están fuera por lesión. El resto de ausencias han sido por decisión de la entrenadora, que ha optado por darle su primera oportunidad a Lucía Rodríguez, Silvia Cristóbal, Aicha Camara, Bartel, Sara Ortega, Cecilia Marcos, Daniela Agote.

𝟮𝟬-𝗡 𝟭𝟬𝟬% 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝘀𝗰𝗿𝘂𝘁𝗶𝗻𝗶𝗼. 🗳️ Con mayoría absoluta y el apoyo de los votantes más jóvenes: ¡La 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 que cierra 𝟮𝟬𝟮𝟲 está definida! #JugarLucharYGanar https://t.co/h6EjypPOl1 — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 20, 2026

Tras enfrentarse en dos ocasiones a Estados Unidos en el anterior parón internacional, España volverá a la acción con otras dos pruebas. Esta vez serán menos exigentes ante Chile y Venezuela, lo que permitirá a Sonia Bermúdez probar de nuevo piezas de cara al próximo verano, donde la Selección defenderá título en el Mundial 2027.

La Selección jugará dos amistosos en nuestro país para cerrar el año. El primero de ellos será el próximo 28 de noviembre (18:00 horas), contra Chile, en el estadio Reino de León. Por su parte, el viernes 4 de diciembre, a las 21:00 horas, disputarán el último partido de este 2026 a lo grande. En Riazor, España jugará frente a Venezuela, antes de encarar un 2027 plagado de retos, con el Mundial en el horizonte y con la fase de grupos de la Liga de Naciones en los meses previos a la cita que tendrá lugar en Brasil.

Convocatoria de España