Los Climent y los Topuria se convirtieron en sinónimo de victorias y grandeza en la UFC. Pese a su separación oficial el 20 de mayo de 2025, nunca había existido tensión, ya que fue una decisión de mutuo acuerdo tras más de 13 años trabajando juntos. En una entrevista reciente, Jorge Climent señala que los nuevos manager de Ilia, Iñigo Tabernero y Pedro Dols, le han quitado el hambre al peleador. Después de estas declaraciones, ambos hermanos le han dejado de seguir en Instagram, algo que no entiende su ex entrenador.

El argentino explicó que la primera derrota de el Matador ante Justin Gaethje tenía un motivo: «Perdió parte de esa hambre al rodearse de gente nueva que los conoce desde hace un año. Yo lo veo así. Lo metieron en un mundo de comodidad y fama que, creo, les interesa más a ellos que a él. Le quitaron el hambre, pero creo que esto se la va a devolver».

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Ante toda la polémica generada por estas declaraciones, Jorge Climent aclara a quién se refería exactamente en una respuesta a un post de Greenfitss: «Ilia solo ganó una pelea después de separarnos y fue un mes después de dejarnos las 16 anteriores las ganó con nosotros y la única que perdió fue sin nosotros, su hermano Alex empezó a venir a la esquina en la pelea de Herbert igual que Javi (entrenador de boxeo) y yo no dije que ellos le quitaron el hambre dije que bajo mi punto de vista sus manager Iñigo Tabernero y Pedro Dols lo alejaron de su círculo y lo arrastraron a un mundo de comodidad y famoseo».

Parece que la entrevista de Bet Brothers con el ex entrenador no ha gustado a los hermanos Topuria, que han dejado de seguirle en Instagram. El argentino ha reaccionado a la noticia en una publicación de adicto_al_mma1.0: «Espero que no sea así. Durante toda la entrevista, hablé desde el respeto y con la máxima humildad y siempre con la verdad por delante, con un bonito propósito, si me han dejado de seguir espero que sea una rabieta que se les pase pronto porque en lo que a mí respecta hable bien de ellos y su familia como luchadores y personas».

Iñigo Tabernero es el señalado de Climent sobre Ilia Topuria

Iñigo Perez-Tabernero es miembro del equipo directivo de Ilia Topuria en Unlimited Sports M. Según Javi Climent la gestión del manager no ha sido la correcta. Pese a esta opinión, más luchadores españoles de la UFC han confiado en sus servicios, como Fabia Sintes, que hizo historia en WOW y ha firmado recientemente con la empresa estadounidense.