Ilia Topuria y los hermanos Climent formaron parte de un proyecto que ya es historia de las MMA y la UFC en España. Sin embargo, su separación oficial se hizo pública el 20 de mayo de 2025, después de 13 años trabajando juntos. Al poco tiempo de su separación, el hispanogeorgiano consiguió ganar a Charles Oliveira por Ko en el primer asalto, pero después perdió contra Justin Gaethje en la Casa Blanca. El ex entrenador de el Matador considera que su nuevo entorno de trabajo está influyendo negativamente en su rendimiento.

Jorge Climent no se mordió la lengua para hablar sobre el cambio de Ilia desde que dejó su gimnasio, aunque mantiene su confianza en él: «Perdió parte de esa hambre al rodearse de gente nueva que los conoce desde hace un año. Yo lo veo así. Lo metieron en un mundo de comodidad y fama que, creo, les interesa más a ellos que a él. Le quitaron el hambre, pero creo que esto se la va a devolver. Y si de verdad tiene hambre, tiene que volver a encontrar el aura que teníamos. Eso depende de él».

El entrenador mantiene la misma filosofía que Ilia Topuria de cara a su próximo enfrentamiento, aunque todo sigue dependiendo de los intereses de u verdugo: «Si existiera la posibilidad, haría la revancha con Gaethje. Si no se puede, la pelea que da dinero, la que tiene más historia detrás, es la de Paddy -Pimblett-. La rivalidad entre ellos es real. Llevan años a la gresca. Es una espina que los dos tienen clavada y que se quieren sacar».

La separación entre ambas partes fue una decisión de mutuo acuerdo por motivos logísticos y profesionales. En una entrevista para Bet Brothers, explica que sigue existiendo la posibilidad de volver a trabajar juntos: «Todo se puede hablar. En el fondo, mi hermano y yo lo queremos, lo respetamos y le tenemos mucho cariño. Son familia. Quiero mucho a su familia, he viajado con ellos y con sus familiares y son todos buena gente. Tengo la sensación de que se han dejado guiar por este chico, Iñigo Tabernero, que fue quien más influyó en que las cosas acabaran así».

Climent señala a Iñigo Tabernero cómo mala influencia de Topuria

Las palabras del ex entrenador de Topuria han sido muy polémicas. Para evitar cualquier tipo de malentendido, el argentino ha querido aclarar sus declaraciones con una respuesta a un post de Instagram de Greenfitss: «Ilia solo ganó una pelea después de separarnos y fue un mes después de dejarnos las 16 anteriores las ganó con nosotros y la única que perdió fue sin nosotros, su hermano Alex empezó a venir a la esquina en la pelea de herbert igual que Javi (entrenador de boxeo) y yo no dije que ellos le quitaron el hambre dije que bajo mi punto de vista sus manager Iñigo Tabernero y Pedro Dols lo alejaron de su círculo y lo arrastraron a un mundo de comodidad y famoseo».

Mantener el hambre y la ambición cuando ya lo has ganado todo es una de los retos más complejos en el deporte de élite. En ese sentido, el hispano-georgiano siempre ha hecho mención a su intención de seguir buscando su mejor versión. La derrota con Gaethje ha sido un golpe muy duro, pero el peleador ya está listo para volver a la senda de la victoria en su próximo combate.