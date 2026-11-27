«Ahora oficialmente somos unos morosos, es lo que somos, es lo que hay». Así relata a OKDIARIO un profesional del área técnica de Plus Ultra el hundimiento de la aerolínea rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros públicos en 2021. La fuente, cuya identidad preserva este periódico, cuestiona las decisiones adoptadas por los propietarios de la compañía y revela que entre los empleados ya había quien anticipaba su caída desde principios de año.

El testimonio llega después de que este periódico destapara que la aerolínea rescatada por Sánchez había decidido echar el cierre sin previo aviso a sus tripulaciones ni a los más de 80.000 pasajeros que tenían previsto volar con la compañía. Dos días después, el 23 de noviembre, Plus Ultra anunció oficialmente la suspensión de todas sus operaciones, incluidos los vuelos chárter.

Sin embargo, esta situación ya era más que conocida en el seno de la compañía financiada por el Gobierno. Según relata la fuente consultada por OKDIARIO, dentro de la aerolínea ya había trabajadores que anticiparon este desenlace a principios de año. «Algún mecánico con el que hablaba me decía que esto se veía venir desde enero», explica.

Oficialmente, fue a mediados de octubre cuando se trasladó a los empleados la delicada situación económica que atravesaba Plus Ultra. Por aquel entonces, la plantilla todavía confiaba en la continuidad de la compañía ante la posibilidad de que un nuevo inversor acudiera en su ayuda. Según revela la fuente a OKDIARIO, se trasladó internamente a los empleados el supuesto interés de Iberojet por hacerse con la compañía. «Creo que en ese momento nadie estaba con miedo y todo el mundo tenía puesta toda su fe en la operación», explica.

Una plantilla que no sabía nada

Más allá de las justificaciones que ofrecía Plus Ultra sobre el encarecimiento del petróleo, los empleados iban descubriendo a través de los medios de comunicación la verdadera dimensión de la crisis: la falta de liquidez, la ausencia de avances en las negociaciones con posibles inversores y un ERE que amenazaba con dejar a cientos de trabajadores en la calle.

Los empleados esperaban conocer la lista de afectados por el despido colectivo la próxima semana. Sin embargo, la última fecha que les ha trasladado la compañía es la del 21 de diciembre, a tan sólo cuatro días de Navidad, y sin saber si les van a pagar el mes trabajado. «Es una vergüenza», señalando la situación en la que la aerolínea ha dejado a sus empleados.

A la incertidumbre sobre el cobro de la nómina de diciembre se suma el temor de los trabajadores a no percibir la prestación por desempleo hasta febrero, lo que podría comprometer su situación económica en plenas fiestas navideñas.

Además, la gestión del ERE ha colocado a los empleados de Plus Ultra en una encrucijada: aquellos que encuentren otro trabajo antes de que se materialice el despido colectivo se arriesgan a perder la indemnización correspondiente si abandonan voluntariamente la compañía.

La fuente lamenta que el desenlace de la aerolínea haya terminado afectando a un equipo de expertos que, según asegura, estaban comprometidos con la continuidad del proyecto y que había mantenido la esperanza de que pudiera salir adelante.

Los empleados reprochan a los «verdaderos jefes» no haber gestionado correctamente las dificultades económicas de la compañía. «Obviamente, no han hecho bien las cosas», añade.

Entre las decisiones que cuestiona se encuentra la política comercial de Plus Ultra durante los meses previos a la suspensión de sus operaciones. «Plus Ultra empezó a bajar los precios de los billetes porque la gente no quería volar con nosotros. Entonces, al final, eso acabó en decadencia», relata y añade, con impotencia, que la dirección debería haber actuado antes, reduciendo el número de rutas y las frecuencias de sus vuelos para evitar que la operativa continuara deteriorando las cuentas de la empresa.

Un aerolínea ‘negra’ pese a las inyecciones del gobierno

Una situación que incluso la propia Plus Ultra comunicó a los sindicatos que algunas de sus conexiones internacionales, como las que enlazaban Madrid con Buenos Aires y con Bogotá y Cartagena, registraban pérdidas de aproximadamente 150.000 euros mensuales por enlace.

Asimismo, la aerolínea cifró el gasto en combustible en 104,83 millones de euros, frente a los 69,13 millones inicialmente presupuestados. Entre febrero y agosto de este año, el resultado bruto de explotación de la compañía fue negativo en 31,08 millones de euros.

Pese a estas dificultades, la fuente asegura que los planes de Plus Ultra pasaban por incrementar su flota de siete a diez aviones y ampliar sus rutas. Una estrategia de crecimiento que, lejos de impulsar a la aerolínea, ha terminado dando paso al cierre de toda su actividad aérea.

Cinco años después de recibir 53 millones de euros públicos para garantizar su supervivencia, Plus Ultra ha suspendido todos sus vuelos, mantiene obligaciones financieras pendientes y negocia una reestructuración laboral que amenaza con eliminar cientos de puestos de trabajo.

El testimonio del ahora ex empleado de Plus Ultra refleja también el deterioro de la imagen de la aerolínea entre los pasajeros y dentro del propio sector aeronáutico. «La gente nos tiene ya muy mal vista. Obviamente, ahora oficialmente somos unos morosos», repite entre sollozos.