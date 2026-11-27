La empresa pública Hisdesat, perteneciente al ministerio de Defensa, ISDEFE y las compañías Indra (50 %) Airbus y Sener, dispone a partir de hoy de 492,2 millones de euros a cero intereses para la fabricación de un nuevo satélite de comunicaciones cívico-militar SpainSat NG-III tan vulnerable como el que tiene que sustituir y que fue destruido por una particular espacial en 2025 antes de entrar en servicio.

En una de sus últimas decisiones antes de entrar en funciones, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el préstamo para el nuevo NG-III y la concesión del crédito entró en vigor después de ser publicado por real decreto el día 25 de noviembre en el BOE.

El objeto del contrato, incluido en los denominados Programas Especiales de Modernización (PEM) de 2026, es diseñar, desarrollar, fabricar, integrar, poner en el espacio y pruebas del satélite Spain Sat-NG-III con la previsión de lanzarlo durante el tercer trimestre de 2030 y entrar en servicio a comienzos de 2031. El nuevo NG-III es un satélite de comunicaciones seguras que completará la arquitectura del programa SpainSat NG, reforzando las capacidades estratégicas del ministerio de Defensa español y sus aliados, y garantizando la autonomía estratégica española en el ámbito de las comunicaciones gubernamentales y militares.

Calendario, vida útil y capacidades

El nuevo satélite, que contará con un plazo de desarrollo de 48 meses, asegurará la continuidad de los servicios en el segmento de comunicaciones seguras más allá de la vida útil de los satélites actualmente en órbita. La incorporación del SpainSat NG-III, junto al SpainSat NG-I, completará la arquitectura del sistema SpainSat NG, diseñado para operar durante unos 15 años y proporcionar capacidad de comunicaciones avanzadas en bandas X, Ka militar y UHF con altos niveles de protección frente a interferencias y amenazas electrónicas.

El SpainSat NG-III replicará la configuración de sus predecesores, pero introduciendo mejoras tecnológicas destinadas a incrementar la flexibilidad operativa, aumentar la capacidad disponible y reforzar las medidas de protección electrónica. Su huella de cobertura abarcará desde Estados Unidos y Sudamérica hasta Europa, África y Oriente Medio, y, combinada con la del SpainSat NG-I, permitirá extender los servicios hasta Singapur, proporcionando comunicaciones seguras sobre aproximadamente dos tercios de la superficie terrestre.

El ministerio de Defensa y otros organismos gubernamentales, según han explicado fuentes oficiales, necesitan mantener su capacidad de comunicaciones con el fin de proteger los intereses esenciales de la Defensa Nacional. Las comunicaciones por satélite son una piedra angular de la conectividad del ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, tanto en el territorio nacional como en el despliegue de las misiones internacionales. La conexión inmediata y en cualquier lugar que ofrecen los satélites de comunicaciones dotan a los ejércitos españoles de soberanía y libertad de acción en los diferentes teatros de operaciones.

Según el Gobierno, la apuesta de España por el desarrollo de sistemas propios de comunicaciones por satélite le ha permitido a nuestro país estar en la vanguardia tecnológica entre nuestros aliados y desarrollar un tejido industrial competitivo y sostenible capaz de responder a los avances y retos de la tecnología en este campo.

El préstamo para la fabricación del nuevo satélite se otorga a tipo de interés del cero por ciento, fijo y no revisable y, sin exigencia de garantías para cada uno de los libramientos. Según el real decreto, la financiación se realizará anualmente desde este año y hasta 2030 con importes anuales que van desde 106 millones este año hasta 67,2 en 2030.

Capítulo industrial

Hisdesat ha designado a Airbus Defence and Space como contratista principal del SpainSat NG III, apoyándose en la experiencia acumulada en el desarrollo de la familia SpainSat NG, mientras que Thales Alenia Space actuará como co-contratista responsable de elementos clave de la carga útil. A este núcleo industrial se sumará al menos una decena de empresas españolas que aportarán tecnologías críticas, lo que se traducirá en empleo cualificado y en retornos tecnológicos significativos para el tejido espacial nacional.

La industria española suministrará las cargas útiles de comunicaciones del SpainSat NG-III, incluyendo la integración del módulo de comunicaciones en las instalaciones de Thales Alenia Space en España. Airbus en España será responsable de la carga útil en banda X, mientras que Thales Alenia Space asumirá las cargas en UHF y Ka militar.

Vulnerabilidades de los satélites NG

El satélite perdido en 2025 y que ha obligado a su sustitución no era un sistema antiguo. SpainSat NG-II era el segundo de dos satélites de comunicaciones militares de última generación construidos sobre la plataforma satelital Airbus Eurostar Neo. Ambos satélites fueron diseñados para proporcionar a las Fuerzas Armadas españolas, a los aliados de la OTAN y a clientes gubernamentales comunicaciones encriptadas en banda X, banda Ka militar y UHF a través de aproximadamente dos tercios de la superficie terrestre; el mayor programa de hardware espacial en la historia aeroespacial española.

El SpainSat NG-II fue lanzado al espacio a través de un cohete SpaceX Falcon 9 el 23 de octubre de 2025 para entrar posteriormente en una de las fases más peligrosas de las operaciones satelitales modernas: el lento ascenso a la órbita geoestacionaria, que duró varios meses, utilizando propulsión eléctrica.

En lugar de alcanzar su posición final en pocos días, como lo haría un satélite con propulsión química, el SpainSat NG-II pasó entre 150 y 200 días girando en espiral hacia afuera a través de las bandas orbitales de la Tierra, plagadas de desechos, sin poder esquivar lo que no podía rastrear. A una altitud aproximada de 50.000 kilómetros, un fragmento demasiado pequeño para ser detectado por cualquier radar impactó contra la nave espacial y puso fin a su vida útil. El Consejo de Ministros aprobó a finales de octubre la financiación para su reemplazo, pero la vulnerabilidad técnica no ha cambiado.

La causa de su destrucción radica, según el experto James Whitaker, de la revista digital Tech Times, en la confluencia de dos realidades técnicas que se complementan. La primera es la propulsión. Los satélites totalmente eléctricos dependen del efecto Hall frente al empuje de los propulsores iónicos, una fracción de la fuerza producida por los sistemas de propulsión química, que generan miles de newtons. La contrapartida es la eficiencia: los propulsores eléctricos alcanzan valores de impulso eléctrico frente a químico de entre 3.000 y 10.000 segundos, en comparación con los aproximadamente 300 a 450 segundos de los motores químicos, lo que permite realizar la misma misión con mucha menos masa de propulsor.

El precio de esa eficiencia es el tiempo. Mientras que una etapa de impulso químico puede elevar un satélite desde la órbita de transferencia geoestacionaria hasta su posición GEO final en tres a cinco días, un satélite totalmente eléctrico requiere hasta 200 días de empuje continuo; el tiempo de tránsito para elevar la órbita totalmente eléctrico implica pasar repetidamente por los cinturones de radiación de Van Allen y el campo de escombros acumulado cerca de la altitud GEO.

La segunda realidad es el seguimiento. La Red de Vigilancia Espacial de EEUU y el servicio de Vigilancia y Seguimiento Espacial de la ESA pueden catalogar de forma fiable objetos de más de 10 centímetros en órbita terrestre baja, pero a distancias geoestacionarias, ese umbral aumenta drásticamente. Los objetos más pequeños que esa dimensión, que incluye la gran mayoría de los fragmentos de escombros capaces de colisionar, son invisibles para el radar terrestre a 35.786 kilómetros de altitud y más allá. SpainSat NG-II fue impactado a unos 50.000 kilómetros, un apogeo supersíncrono compatible con una trayectoria de elevación orbital totalmente eléctrica, lo que lo sitúa en una región donde el seguimiento de escombros de la ESA en órbita geoestacionaria, la predicción de colisiones y la prevención de las mismas son prácticamente imposibles.