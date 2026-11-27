Vass, la compañía global especializada en transformación digital va a invertir más de 1,2 millones de euros para desarrollar durante 20 meses una Inteligencia Artificial (IA) española que blinde la seguridad de los datos en sectores estratégicos como Defensa o Sanidad. Según confirman desde Vass a OKDIARIO, la herramienta se llamará V-SYNTHIA y buscará transformar la gestión del conocimiento empresarial y superar algunas de las limitaciones de ChapGPT, Gemini o Meta AI.

Sólo el desarrollo de la herramienta cuenta con un presupuesto subvencionable de algo más de 1 millón de euros, de los cuales 425.292 euros corresponden a una ayuda concedida por Red.es, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Esta financiación representa el 40% del presupuesto subvencionable del proyecto, mientras que los 637.938 euros restantes, equivalentes al 60%, corresponden a la aportación de Vass. Desde la compañía aseguran que la previsión es tener la arquitectura y los casos de uso operativos de la nueva IA listos «en septiembre de 2027».

En conversación con este periódico, el responsable a nivel global de Inteligencia Artificial de VASS, Julio Estevez, explica que frente al enfoque de propósito general de ChatGPT o Gemini, V-SYNTHIA se centrara «en las necesidades de cada negocio». Para ello, puede integrar grandes

modelos de lenguaje de distintos proveedores, «incluidos OpenAI y

Google» y utilizar los más adecuados para cada caso de uso.

El principal objetivo de la nueva herramienta, según cuenta Estevez es «acortar los tiempos de desarrollo, reducir la incertidumbre, aprovechar componentes comunes entre proyectos y facilitar que la inversión en inteligencia artificial se traduzca en resultados tangibles para las organizaciones». Asimismo subraya que la inteligencia artificial empresarial «debe ser útil, pero también controlable, medible y confiable».

Frente a soluciones generalistas como ChatGPT y otras, V-SYNTHIA apostará por combinar desarrollos tecnológicos propios de Vass «con mecanismos de seguridad, control de accesos y verificación de fuentes».

En este sentido, V-SYNTHIA estaría dirigida principalmente a organizaciones que necesitan incorporar inteligencia artificial generativa en sus procesos de negocio, especialmente, según la propia compañía, «a aquellas que operan con sistemas corporativos complejos, grandes volúmenes de información o requisitos exigentes de seguridad o cumplimiento normativo de distintos sectores, como banca, seguros, industria, energía, salud o las administraciones públicas».

En cualquier caso, más allá del sector, el denominador común para el responsable de Vass es la necesidad de desarrollar soluciones de IA que no funcionen de manera aislada, sino que puedan integrarse con las aplicaciones, fuentes de información y procedimientos de cada organización.

«V-SYNTHIA abordará los desafíos desde su arquitectura, incorporando

capacidades de integración, seguridad, observabilidad y evaluación que

permiten desarrollar soluciones con un mayor nivel de control.

Esto no significa que desaparezcan los riesgos inherentes a la IA generativa, como las respuestas incorrectas o las alucinaciones, pero sí que disponemos de mecanismos para identificarlos, medirlos y mitigarlos», comenta Estevez.

El proyecto contempla inicialmente su explotación interna, con una base

potencial de hasta 4.500 empleados. Las estimaciones de la compañía apuntan a un ahorro medio de 24 horas mensuales por usuario que podría traducirse en un valor potencial de aproximadamente 27 millones de euros anuales en productividad para el conjunto de la organización.