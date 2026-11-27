La cúpula de gestión del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha quedado en manos de, entre otros, cinco profesionales procedentes del Gobierno de Pedro Sánchez. Ninguno acredita experiencia ejecutiva previa en centros de investigación contra el cáncer u otros campos científicos. Los nombramientos se han producido mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga un presunto desvío de hasta 25 millones de euros en contratos de la institución.

Al frente del centro está Cristina Navarro, nombrada gerente por el Patronato en abril de 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 ha sido subsecretaria del Ministerio de Inclusión. Antes, entre 2021 y 2023, fue secretaria general de la Delegación del Gobierno en Madrid, un cargo político sin conexión alguna con la ciencia.

En esos dos destinos coincidió con tres de las personas que ahora ocupan puestos clave en el CNIO: Raquel Molina, Javier Caro y Pepa González. Fuentes consultadas por OKDIARIO indican que estamos ante vinculaciones y procesos de selección sospechosos en un mismo «eje» de destinos compartidos.

«La coincidencia institucional no equivale por sí sola a dependencia directa. La función pública de carrera no es militancia política. Pero el fichaje de los cuatro conocidos como equipo de confianza de la gerente nos disgusta», dicen estas voces pulsadas.

Navarro, funcionaria de carrera con más de 25 años de trayectoria en las administraciones local, autonómica y estatal, ha ocupado diversos puestos de alta confianza bajo los gobiernos de Pedro Sánchez antes de asumir la dirección gerente del CNIO.

Aunque no consta una militancia orgánica pública en el partido, su vinculación institucional con los ejecutivos socialistas se consolidó en 2021 con su nombramiento en la Delegación del Gobierno en Madrid y continuó en 2023 al ser designada subsecretaria del Ministerio de Inclusión bajo la dirección de Elma Saiz, alto cargo nacional del PSOE. Tras cesar en este último departamento en febrero de 2026 –en medio de la polémica por unas oposiciones ministeriales–, el Patronato del CNIO, organismo dependiente del Ministerio de Ciencia, ratificó su incorporación al frente de la gestión del centro oncológico.

Nombramientos en CNIO

En otro orden de cosas, el fichaje más delicado es el de Raquel Molina, al frente de Control Interno. El organigrama sitúa este departamento bajo el Patronato, fuera de Gerencia, porque su función incluye supervisar la gestión de la propia gerente.

Molina y Navarro han compartido trayectoria en la Secretaría General de la Delegación del Gobierno en Madrid y en Inclusión. Las fuentes lo resumen así: «Quien debe controlar no puede quedar condicionado por quien resulta controlado».

Javier Caro dirige Servicios Generales e Infraestructuras. Su plaza, con la referencia DIRISG26, ha estado abierta del 28 de mayo al 6 de junio de 2026, es decir, diez fechas naturales. El Manual de Selección del CNIO, aprobado el 21 de febrero de 2023, fija un mínimo de 30 días de publicación para las jefaturas.

La convocatoria ha valorado «muy» positivamente un posgrado en Recursos Humanos, que Caro declara haber cursado en una escuela privada de negocios. En cambio, no ha fijado años mínimos de dirección ni volumen de equipos o presupuestos gestionados. Antes de la Delegación, el perfil de Caro recoge empleos en ventas, nóminas y asesoría laboral. Percibe una retribución aproximada de 100.000 euros anuales.

Pepa González ocupa la Coordinación de Gerencia. En 2022 era ayudante de Extranjería, con nivel 17, en la Delegación del Gobierno en Madrid. En junio de 2024 pasó por libre designación a jefa adjunta de la Secretaría de la Subsecretaría de Inclusión, que entonces dirigía Navarro.

La quinta incorporación es Eva Ballesté, que se presenta en LinkedIn como «Directora General Financiera (CFO)» del CNIO desde julio de 2026. Antes ha trabajado en los ministerios de Transportes y Vivienda. En una entrevista de mayo de 2024 reconoció el apoyo y el aprendizaje recibidos del fallecido David Lucas, alto dirigente del PSOE.

Sobre la experiencia, en los cinco casos «no se acredita gestión ejecutiva anterior de centros de investigación de ningún ámbito». Ballesté sí ha sido docente universitaria, pero las fuentes subrayan que la docencia no equivale a dirigir un centro investigador.

Antecedentes del fraude

Los problemas de control del CNIO no son nuevos. En 2018, representantes de los trabajadores alertaron al Ministerio de Ciencia de irregularidades en las contrataciones del centro.

En junio de 2025, un antiguo alto cargo presentó una denuncia ante Anticorrupción acompañada de un informe que cifraba entre 20 y 25 millones de euros los recursos desviados de los fines fundacionales del CNIO. Según los denunciantes, ese presunto desvío se habría producido a lo largo de 18 años mediante el posible amaño de contratos. OKDIARIO desveló cantidades ingentes en viajes –por ejemplo al Ártico– y compra de obras de arte.

La Fiscalía abrió diligencias en noviembre de 2025 por irregularidades en contratos públicos de antiguos responsables del área económica. Ese mismo mes, el día 25, el Patronato aprobó una reordenación inmediata de la organización.

El 22 de diciembre de 2025, agentes de la Policía Nacional se presentaron en la sede con un requerimiento de documentación dentro de esas diligencias. En septiembre de 2026, una sentencia ha condenado al CNIO a readmitir e indemnizar al alto cargo que denunció las irregularidades.

El Patronato, que ha dirigido la llamada «refundación» lo preside Eva Ortega, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia. Por ahora en lugar de perfiles de intachable trayectoria en centros de investigación se opta por afines y conocidos ajenos a la lucha contra el cáncer.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del CNIO que, por el momento, no ha ofrecido aclaraciones sobre estos hechos.

El CNIO estudia cómo las células escapan a los mecanismos que deberían frenarlas, y ahora la pregunta es si su propio sistema de control conserva la independencia necesaria para hacer su trabajo.