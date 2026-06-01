Raúl Rabadán renuncia a dirigir el CNIO antes de tomar posesión en plena crisis reputacional del centro

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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha comunicado que el doctor Raúl Rabadán ha renunciado a ejercer la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), antes de tomar posesión del la misma. Raúl Rabadán fue seleccionado en el concurso convocado por el centro el pasado mes de septiembre.+

La decisión de Rabadán se produce en plena crisis reputacional del centro, que lleva más de un año inmerso en una grave crisis que provocó el cese de María Blasco como directora científica y de Juan Arroyo como director gerente. Éste fue sustituido por José Manuel Bernabé, que también renunció tras conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

En este contexto, el Ministerio ha señalado a través de un comunicado que se trata de una decisión que «respeta», pero también «lamenta». Ante esta situación, el departamento que dirige Diana Morant llevará al Patronato convocado para el próximo 8 de junio la adopción de las medidas necesarias para garantizar que las funciones propias de la dirección científica del CNIO sigan plenamente cubiertas.

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) aprobó por unanimidad en sepiembre del año pasado nombrar director científico al investigador Raúl Rabadán, catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia en Nueva York (EEUU) y experto en genómica del cáncer.

Durante la reunión de entonces para dar cuenta del proceso de selección de este puesto de dirección, el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, en calidad de presidente del Comité de Selección y por decisión unánime de este, defendió la «idoneidad» del doctor Rabadán para el puesto de director científico puesto que el Comité de Selección considera que «presenta el mejor proyecto estratégico para el Centro, además de una trayectoria científica de excelencia reconocida internacionalmente».

Rabadán es licenciado en Física y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid. Hasta la actualidad, ha trabajado como catedrático Gerald and Janet Carrus en la Universidad de Columbia en Nueva York (EEUU), donde era el director del Programa de Genómica Matemática y previamente fue director del Centro de Topología de la Evolución y Heterogeneidad del Cáncer. Anteriormente, fue investigador en el Institute for Advanced Study (IAS) en Princeton (EEUU) y en el CERN de Ginebra (Suiza).

Su trabajo científico se ha centrado en desarrollar y aplicar modelos de cuantitativos a datos genómicos de gran escala para la comprensión de la dinámica de procesos biológicos, en concreto el cáncer y las enfermedades infecciosas. Todo ello ha dado lugar a más de 200 publicaciones científicas revisadas por pares, incluidas revistas de alto factor de impacto (New England Journal of Medicine, Nature, Science, Nature Biotechnology, Nature Genetics, Nature Medicine y Cell, entre otras).