Quirónsalud velará por la salud de las grandes estrellas del pádel mundial en el Valencia Premier Padel P1

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Quirónsalud será el Servicio Médico Oficial del Valencia Premier Padel P1, una de las citas deportivas más destacadas del calendario internacional de pádel, que se celebrará del 6 al 14 de junio en el Pabellón Fuente de San Luis, conocido popularmente como La Fonteta.

La capital valenciana acogerá por primera vez una prueba oficial del circuito Qatar Airways Premier Padel Tour, reuniendo a algunos de los mejores jugadores del circuito femenino y masculino, en una semana que convertirá a Valencia en el epicentro internacional de este deporte.

Como Servicio Médico Oficial del torneo, Quirónsalud pondrá a disposición de la competición un amplio dispositivo sanitario, garantizando la cobertura médica integral tanto de los deportistas como de la organización durante todo el evento. Durante la competición, un equipo de profesionales coordinado por el Dr. Ángel Ruiz Cotorro, director de Clínica Tenis Teknon y responsable de los servicios médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), estarán presentes en La Fonteta para velar por la salud de todos los participantes.

Además, el Hospital Quirónsalud Valencia será centro de referencia para ofrecer cualquier tipo de asistencia sanitaria, tanto a jugadores como a miembros de la organización o el público en general que asista a los partidos, en caso de que fuera necesario.

El torneo contará con la participación de algunas de las principales figuras del pádel mundial, entre ellas las parejas masculinas formadas por Arturo Coello y Agustín Tapia, actuales referentes del circuito, así como Ale Galán y Juan Lebrón. En categoría femenina destacan nombres como Gemma Triay, Delfi Brea, Bea González o Paula Josemaría.

La presencia de Quirónsalud en el Valencia Premier Padel P1 reafirma el compromiso del Grupo con el deporte de élite y con el cuidado integral de los deportistas, colaborando de forma habitual con competiciones y clubes nacionales e internacionales de primer nivel.

Comprometidos con la salud del deporte

En los últimos años, Quirónsalud ha formado parte de distintas pruebas del circuito Premier Padel celebradas en España como Servicio Médico Oficial. Asimismo, actualmente mantiene un fuerte vínculo con la salud del deporte en diferentes disciplinas, como Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Proveedor Médico Oficial de la Asociación de Clubes Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención. Asimismo, colabora con numerosos clubes españoles de fútbol, baloncesto y rugby de nuestro país.

Además, el Grupo ha estado presente en destacados acontecimientos deportivos nacionales e internacionales, velando por la salud y seguridad de deportistas y asistentes en las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis disputadas en España, así como en competiciones de gran relevancia como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros eventos de referencia.