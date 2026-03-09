Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Casi 400 trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se han dirigido al Patronato de esta institución científica para expresar su preocupación por la situación que atraviesa, por el daño a la reputación del centro y la urgencia que requiere la resolución de algunos problemas «importantes e inmediatos» de gestión. Hasta el momento se han adherido a esa carta un total de 371 trabajadores del CNIO, entre ellos el 90% de los jefes de grupo y de unidad, además de numerosos miembros de las asociaciones de investigadores predoctorales y postdoctorales y representantes de varios colectivos de trabajadores.

El Patronato del CNIO -en el que están presentes, entre otros, altos cargos de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Sanidad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de cuatro comunidades autónomas (Baleares, Extremadura, Murcia y Castilla y León), se reúne hoy tras la renuncia del gerente, José Manuel Bernabé, tras conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general.

Ante esta situación, partidos de la oposición y sectores del mundo científico han responsabilizado directamente a la ministra Diana Morant, que dirige el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, por no haber frenado el deterioro institucional ni garantizar una respuesta eficaz desde el Gobierno central a la altura del prestigio que históricamente ha tenido la institución.

Bernabé había sustituido en el cargo el pasado mes de septiembre a Juan Arroyo, quien fue cesado por el Patronato junto a la ex directora científica, María Blasco, después de que numerosos jefes de grupo pidieran cambios tras alertar de problemas de gestión, cuentas deficitarias, una caída de la producción científica y un clima marcado por las denuncias de acoso laboral y abuso de poder.

Solo unos meses después de aquella crisis en el centro, Bernabé ha renunciado al cargo de gerente tras conocerse el presunto caso de acoso, y los trabajadores han alertado del problema que supone el cese de contratos en un escenario de ausencia de dirección.

En la carta que hoy han hecho pública casi 400 trabajadores del CNIO, estos señalan que los últimos acontecimientos han incrementado su preocupación por el futuro de esta institución científica y han requerido al Patronato una solución urgente para disponer de una persona o representante con poder legal de firmar, así como la implementación del «Plan de Actuación» que había propuesto el gerente saliente.

Restructuración

En ella apuntan la importancia, prevista en ese Plan, de una reestructuración «de calado» de todo el sistema de gestión y administración del CNIO, y de profundización en el análisis exhaustivo de las prácticas de gestión del centro.

Los firmantes consideran que la simple contratación de un puesto de gerente nuevo e independiente va a ser insuficiente «si este reclutamiento no viene asociado a la posibilidad de contratar a un equipo de gestión de su confianza con el que reconducir esta situación».

Citan además, como uno de los puntos que requieren una atención urgente, el caso del personal administrativo cuyo contrato finaliza hoy, y destacan que se trata de un colectivo subcontratado pero con experiencia de muchos años en el centro y que realiza trabajo esencial en el día a día, además de otros colectivos críticos cuyo contrato finaliza también próximamente, entre ellos trabajadores de informática, mantenimiento e instrumentación.

Los trabajadores que han suscrito la carta, a la que durante las últimas horas se siguen sumando empleados, han pedido «amparo y comprensión» al Patronato para ayudarles «a que el discurso alrededor del CNIO se vuelva a centrar en la excelente ciencia con la que seguimos comprometidos en esta institución».

La carta incluye la firma de varios miembros del Comité de Directores de Programas del Centro, entre ellos María Jesús Artiga, directora del Biobanco; Óscar Fernández-Capetillo, director del Programa de Oncología Molecular; Miguel Ángel Quintela, director del Programa de Investigación Clínica; o Marisol Soengas, directora del Decanato de Asuntos Académicos.