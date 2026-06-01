No hay que cantar victoria aún pero los científicos han encontrado en el ADN humano el interruptor genético para curar el Alzheimer y es el mismo que el que usan los osos para hibernar

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Durante décadas, la hibernación ha sido considerada una de las estrategias más sorprendentes del reino animal. Osos, murciélagos y otros mamíferos son capaces de ralentizar su metabolismo durante semanas o incluso meses sin sufrir daños graves en el organismo. Mientras permanecen en ese estado de letargo extremo, su temperatura corporal disminuye, su frecuencia cardíaca cae de forma drástica y su actividad cerebral se reduce al mínimo. En un ser humano, unas condiciones similares podrían desencadenar problemas irreversibles, desde daños neurológicos hasta alteraciones metabólicas severas. Sin embargo, estos animales despiertan cada primavera prácticamente intactos. Y está relacionado con el ADN humano para curar el Alzheimer.

Ahora, una nueva investigación científica ha abierto una posibilidad tan inesperada como prometedora: los genes relacionados con la hibernación también están presentes en los seres humanos. Según varios estudios recientes, como los publicados en Science&Vie, ciertas secuencias genéticas vinculadas a la flexibilidad metabólica de los animales que hibernan podrían desempeñar un papel importante en futuras terapias contra enfermedades como la diabetes tipo 2, el Alzheimer o incluso algunos accidentes cerebrovasculares. Los científicos creen que los mamíferos comparten mecanismos genéticos muy antiguos que, en determinadas especies, evolucionaron para permitir estados de ahorro energético extremo. Comprender cómo funcionan esos “interruptores biológicos” podría ayudar a desarrollar tratamientos capaces de proteger el cerebro, regular el metabolismo o reducir el daño celular asociado al envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas.

Los científicos encuentran en el ADN humano el interruptor genético para curar el Alzheimer con la hibernación

La hibernación no consiste simplemente en dormir durante el invierno. Se trata de un proceso fisiológico complejo en el que el cuerpo entra en una especie de modo de supervivencia extrema. Durante ese periodo, los animales reducen drásticamente el consumo de energía para soportar largos meses sin apenas alimento.

En el caso de los osos, por ejemplo, el metabolismo disminuye de manera notable y el organismo entra temporalmente en un estado similar a la resistencia a la insulina. Lo llamativo es que, al despertar, recuperan su funcionamiento normal sin desarrollar diabetes ni sufrir daños permanentes.

Los investigadores consideran que esta capacidad podría esconder claves fundamentales para comprender ciertas enfermedades humanas relacionadas con el metabolismo y el deterioro neuronal.

Los genes compartidos entre humanos y animales

Uno de los descubrimientos más interesantes de la investigación es que los genes vinculados a la hibernación no son exclusivos de osos o murciélagos. Esas secuencias genéticas también están presentes en el ADN humano, aunque aparentemente permanecen inactivas o se utilizan de otra manera.

Los científicos analizaron genomas de distintas especies hibernantes y detectaron regiones del ADN conservadas durante millones de años de evolución. Algunas de ellas están relacionadas con el hipotálamo, una zona cerebral clave en la regulación del metabolismo, la temperatura corporal y el apetito.

Según la Universidad de Utah, ciertos “interruptores genéticos” serían capaces de activar o desactivar cientos de genes simultáneamente, modificando la forma en que el cuerpo utiliza la energía. El hallazgo sugiere que los mamíferos comparten herramientas biológicas similares, aunque cada especie las emplee de manera diferente.

La relación del ADN humano, hibernar y la diabetes

La diabetes tipo 2 es una enfermedad caracterizada por dificultades para regular correctamente la glucosa y responder a la insulina. En los humanos, esa alteración metabólica puede provocar inflamación, daños vasculares y problemas neurológicos.

Lo sorprendente es que los animales que hibernan desarrollan temporalmente una resistencia a la insulina antes de entrar en letargo, pero consiguen revertirla sin consecuencias negativas cuando despiertan.

Ese mecanismo ha despertado un enorme interés científico. Los investigadores creen que comprender cómo los osos controlan esos cambios metabólicos podría ayudar a diseñar nuevos tratamientos para personas con diabetes o síndrome metabólico. La Alzheimer’s Association también ha señalado la estrecha relación existente entre metabolismo, salud cerebral y enfermedades neurodegenerativas.

Un posible avance contra el Alzheimer

Otro aspecto que intriga especialmente a los investigadores es la aparente resistencia cerebral de los animales que hibernan. Durante el letargo, el flujo sanguíneo disminuye y la actividad neuronal se ralentiza considerablemente, pero el cerebro logra recuperarse después sin deterioro evidente.

En los humanos, condiciones parecidas podrían provocar pérdida de memoria, daño neuronal o incluso accidentes cerebrovasculares.

Los científicos creen que algunos el ADN humano estaría también relacionado con los genes vinculados a la hibernación y podrían proteger las células cerebrales frente al estrés energético o la inflamación prolongada. Esa posibilidad abre nuevas vías de investigación para enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o determinados tipos de demencia.

Aunque todavía no existen aplicaciones clínicas inmediatas, muchos expertos consideran que este campo podría transformar la medicina neurológica durante las próximas décadas.

A pesar del entusiasmo generado por estos descubrimientos, los propios investigadores piden prudencia. Comprender los mecanismos genéticos de la hibernación es solo el primer paso y todavía queda mucho trabajo antes de convertir esos hallazgos en tratamientos reales.