El CNIO gastó 7.500 € en unas esculturas que son bidones y 12.900 € en un viaje al Ártico con fondos desviados de la lucha contra el cáncer

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha detectado que pagó 7.500 euros por una escultura realizada con bidones de plástico y 12.940 euros por un viaje al Ártico y Oslo dentro del programa CNIO Arte. Estos desembolsos se enmarcan en los polémicos gastos artísticos que han rondado, en total, los tres millones de euros desde 2018. Desembolsos que poco o nada tienen que ver con la lucha contra el cáncer. La Fiscalía Anticorrupción investiga por separado un presunto desvío de hasta 25 millones mediante el posible amaño de contratos.

El documento oficial de la nueva directora-gerente del CNIO, Cristina Navarro, reconoce que el programa CNIO Arte estuvo activo «desde su creación en 2018 hasta su suspensión en diciembre de 2024».

El documento detalla que «en CNIO Arte 2022: se produce la obra escultura El mundo de las cosas de la artista Susana Solano con el científico Pedro Alonso, con un importe de realización de 7.500 euros».

La pieza, según el inventario del centro, está hecha de madera de haya, acero inoxidable, cuatro bidones y arena, y se exhibe en el hall de la cuarta planta de las instalaciones del CNIO.

Cada edición anual del programa ha mantenido un coste similar: 7.500 euros para la obra de Eva Lootz en 2018, la misma cifra para Carmen Calvo en 2020 y para Daniel Canogar en 2021. La excepción ha sido END (dos prólogos), de Dora García, con 10.000 euros, y Ignota, de Clara Montoya, con 6.000. El total en adquisición de obras asciende, según el propio CNIO, a 62.000 euros.

Otras obras de arte pagadas con fondos del CNIO.

El viaje al Ártico

El desglose de desplazamientos, incluyendo «desplazamiento, manutención y alojamiento», sitúa el viaje «Ártico/Oslo» en 12.940,04 euros, la partida más cara de todo el listado. El objetivo era una grabación artística sobre el Polo Norte. Se desconoce con exactitud la relación directa de estos proyectos con la lucha contra el cáncer.

El CNIO también cargó a este programa dos viajes a Madrid, con 10.181,44 euros, Washington con 9.760,64 euros y Mozambique con 8.760,38 euros.

El viaje ártico corresponde a la colaboración entre la artista Dora García, afincada en Oslo, y el macroecólogo David Nogués-Bravo, quienes viajaron juntos a Svalbard para, según ha explicado el propio CNIO en comunicaciones públicas, «conversar e iniciar su futura colaboración sobre la cuestión del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad biológica». El total de gastos de viaje del programa, entre 2018 y 2024, ascendió a 56.277,34 euros.

A las partidas de obras y viajes se suma el coste de personal de la Oficina de Imagen Institucional, integrada por «un responsable y un técnico administrativo», cuyas retribuciones sumaron 612.342,42 euros en el periodo, si bien el CNIO ha admitido que «no es posible determinar el grado de dedicación efectiva de dicho personal al proyecto».

Otros gastos imputables al programa, no incluidos en las categorías anteriores, alcanzaron los 218.147,39 euros.

La financiación

El CNIO ha precisado que, de los gastos financiados por fuentes externas —140.018,05 euros—, «el 65% procedente del patrocinio de la fundación de un banco, el 18% de la FECYT y el 10% del proyecto competitivo Centros de Excelencia Severo Ochoa». Los fondos propios de la fundación aportaron 207.771,18 euros adicionales.

OKDIARIO también ha tenido acceso a las actas del Patronato. Una, correspondiente a la reunión del 17 de diciembre de 2024, recoge que, «teniendo en cuenta la actual coyuntura económica, la situación presupuestaria de la fundación y las menciones aparecidas en medios de comunicación sobre la actividad FCNIO Arte», se acordó por unanimidad «la suspensión de FCNIO Arte y la realización de una auditoría externa sobre el mismo».

El acta añade que los patronos representantes de Castilla y León y Murcia solicitaron entonces «un cambio del equipo directivo».

La resolución definitiva del convenio con el patrocinador principal llegó meses después: el 27 de marzo de 2025 se firmó la «Adenda por la que se resuelve de mutuo acuerdo el convenio de colaboración empresarial suscrito entre el CNIO y la fundación del banco».

El propio CNIO ha reconocido no disponer de «informes jurídicos ni internos ni externos sobre la situación patrimonial de las obras y su posible venta», que permanecen en las instalaciones del centro.

El caso ha quedado agravado por una investigación de mayor calado. El pasado 22 de diciembre, agentes de la Policía Nacional se personaron en el CNIO con un requerimiento de documentación, dentro de diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid tras la denuncia de dos ex directivos que apuntan a una trama capaz de haber detraído hasta 25 millones de euros en 18 años mediante el «posible amaño de contratos».

El portavoz del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha exigido explicaciones a la ministra de Ciencia, Diana Morant, por lo que ha calificado de «escándalo que salpica directamente al Ministerio».

Unos bidones de plástico convertidos en arte por 7.500 euros y un billete al Ártico al mismo precio que un coche de segunda mano resumen, con exactitud contable, un programa que nació para tender puentes entre laboratorios y galerías y que ahora solo tiende puentes hacia los juzgados.