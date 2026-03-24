La Asociación Española contra el Cáncer se sale del patronato del CNIO tras la catarata de escándalos

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se sale del Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) tras salir a la luz las irregularidades dentro de la institución española dedicada a la investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

La AECC, cuya presidenta de honor es la Reina Letizia, ha decidido desvincularse del CNIO. Fue el pasado 9 de marzo cuando se tomó la decisión de abandonar la institución de la que ha formado parte desde octubre de 2024.

«Esta decisión ha sido muy meditada y está motivada por el impacto que la presencia de la Asociación en el órgano de gobernanza del centro está teniendo en la relación con los pacientes, investigadores, socios y personas voluntarias», exponen en un comunicado que ha sido remitido a sus asociados.

En este documento también se despiden del CNIO elogiando su labor como «un centro de excelencia en investigación oncológica de reconocido prestigio mundial». Exponen, además, que «la Asociación Española Contra el Cáncer apoya incondicionalmente a los investigadores y la defensa de su prestigio» y explican que aún siguen teniendo «el firme compromiso de colaborar, como hemos hecho desde la creación del Centro, en el desarrollo del talento, en la consolidación de las carreras de los investigadores y la financiación de proyectos de excelencia de investigación en cáncer».

«Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de esta estrecha colaboración, que en este momento se materializa en 28 proyectos en curso que estamos apoyando en el CNIO, de los cuales 4 son internacionales», explican, aunque hayan decidido salir de su Patronato.

El Patronato del CNIO

El Patronato es el máximo órgano de Gobierno del CNIO. Según sus estatutos, la Fundación está regida por un Patronato compuesto por un presidente de honor, presidente, vicepresidente, vocales natos y electivos. El Patronato funciona en Pleno y en Comisión Delegada y se reúne de forma periódica.

Actualmente, el Patronato del CNIO está presidido honoríficamente por Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. La presidencia recae en Eva Ortega Paino, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y la vicepresidencia es ejercida por Marina Anunciación Pollán, directora general del Instituto de Salud Carlos III.

Entre los vocales natos se encuentran Javier Padilla Bernáldez, secretario de Estado de Sanidad del Ministerio de Sanidad; María Eloísa del Pino Matute, presidenta de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas; Borja Monreal Gainza, director del Departamento de Políticas Públicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; y Marta Ortiz Rivera, subdirectora general de Redes y Centros de Investigación Cooperativa del Instituto de Salud Carlos III.

El Patronato del CNIO también cuenta con representación de las comunidades autónomas. Actualmente, hay altos cargos del Gobierno de las Islas Baleares, la Junta de Castilla y León, la de Extremadura y Murcia. También hay vocales electivos de fundaciones como la del BBVA.

Escándalos en la institución

El CNIO se ha visto envuelto en los últimos meses en numerosos escándalos de los que ha tenido conocimiento la Fiscalía Anticorrupción. Lo hizo a raíz de la denuncia de un ex trabajador que denunció el presunto desvío de aproximadamente 25 millones de euros de fondos públicos a lo largo de 18 años mediante contratos amañados.

A las denuncias también se suman las quejas de los trabajadores y, casualmente, el 9 de marzo, fecha de la salida de la AECC, coincide con la fecha en la que 400 trabajadores del CNIO se dirigieron al Patronato de esta institución para expresar su preocupación por la situación que atravesaba el centro. Los empleados alertaban del daño a su reputación.

La cúpula del CNIO también ha estado plagada de dimisiones en los últimos meses a raíz de las informaciones polémicas que salían de la institución. El gerente José Manuel Bernabé dejó su cargo tras conocerse un presunto caso de acoso denunciado por la ex secretaria general y María Blasco fue destituida de la presidencia del CNIO.